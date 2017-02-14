«Спартак» впервые с 2012 года обыграл СКА в матче КХЛ
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над
санкт-петербургским СКА со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Васильев (14-я минута), Ярослав Дыбленко (15), Лукаш Радил (24) и Виктор Бобров (30). У проигравших отличились Евгений Кетов (8) и Илья Ковальчук (54). В последний раз «Спартак» обыгрывал СКА 30 ноября 2012 года, тот матч завершился со счетом 6:1 в пользу
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает 13-е место, набрав в 58 матчах 65 очков, СКА со 131 очком идет вторым.
«Спартак» в следующем матче в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», СКА на своем льду примет «Сочи». Обе встречи пройдут 16 февраля.
В других матчах омский «Авангард» в овертайме обыграл
|Олег Знарок
|Алексей Ярушкин
|Игорь Шестеркин 58:22
|Маркус Свенссон
|1-й период
|Ярослав Дыбленко
|03:00
|Юрий Сергиенко
|05:39
|07:25
|Евгений Кетов (П. Дацюк, Е. Яковлев)
|Александр Васильев (Д. Калинин, И. Мирнов)
|13:38
|Ярослав Дыбленко (А. Никонцев, И. Кляузов)
|14:22
|Владислав Провольнев
|15:36
|2-й период
|Лукаш Радил (В. Лещенко)
|23:28
|Вадим Бердников
|25:27
|28:14
|Динар Хафизуллин
|Виктор Бобров (Ал. Бондарев, М. Потапов)
|29:50
|34:59
|Динар Хафизуллин
|Владислав Провольнев
|39:15
|3-й период
|47:05
|Дмитрий Калинин
|51:40
|53:46
|Илья Ковальчук (Ант. Белов, Е. Дадонов)
|54:21
|Александр Дергачев
|54:21
|Александр Дергачев
|18
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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