«Спартак» впервые с 2012 года обыграл СКА в матче КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Васильев (14-я минута), Ярослав Дыбленко (15), Лукаш Радил (24) и Виктор Бобров (30). У проигравших отличились Евгений Кетов (8) и Илья Ковальчук (54). В последний раз «Спартак» обыгрывал СКА 30 ноября 2012 года, тот матч завершился со счетом 6:1 в пользу красно-белых.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает 13-е место, набрав в 58 матчах 65 очков, СКА со 131 очком идет вторым. Красно-белые ранее уже лишились шансов на выход в плей-офф, СКА досрочно забронировал путевку в 1/8 финала.

«Спартак» в следующем матче в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», СКА на своем льду примет «Сочи». Обе встречи пройдут 16 февраля.