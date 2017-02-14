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14 февраля 2017, 22:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Спартак» впервые с 2012 года обыграл СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским СКА со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Васильев (14-я минута), Ярослав Дыбленко (15), Лукаш Радил (24) и Виктор Бобров (30). У проигравших отличились Евгений Кетов (8) и Илья Ковальчук (54). В последний раз «Спартак» обыгрывал СКА 30 ноября 2012 года, тот матч завершился со счетом 6:1 в пользу красно-белых.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает 13-е место, набрав в 58 матчах 65 очков, СКА со 131 очком идет вторым. Красно-белые ранее уже лишились шансов на выход в плей-офф, СКА досрочно забронировал путевку в 1/8 финала.

«Спартак» в следующем матче в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», СКА на своем льду примет «Сочи». Обе встречи пройдут 16 февраля.

В других матчах омский «Авангард» в овертайме обыграл ханты-мансийскую «Югру» — 3:2, нижегородское «Торпедо» также в овертайме с тем же счетом победил «Северсталь».

14.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 2:4 Спартак
(1:2, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Алексей Ярушкин
Вратари
Игорь Шестеркин 58:22 Маркус Свенссон
1-й период
Ярослав Дыбленко 03:00
Юрий Сергиенко 05:39
07:25 Евгений Кетов (П. Дацюк, Е. Яковлев)
Александр Васильев (Д. Калинин, И. Мирнов) 13:38
Ярослав Дыбленко (А. Никонцев, И. Кляузов) 14:22
Владислав Провольнев 15:36
2-й период
Лукаш Радил (В. Лещенко) 23:28
Вадим Бердников 25:27
28:14 Динар Хафизуллин
Виктор Бобров (Ал. Бондарев, М. Потапов) 29:50
34:59 Динар Хафизуллин
Владислав Провольнев 39:15
3-й период
47:05
Дмитрий Калинин 51:40
53:46 Илья Ковальчук (Ант. Белов, Е. Дадонов)
54:21 Александр Дергачев
54:21 Александр Дергачев
Статистика
18 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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