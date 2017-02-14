Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28775621/
14 февраля 2017, 22:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Торпедо» в овертайме нанесли поражение «Северстали» в матче КХЛ

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в овертайме нанесли поражение череповецкой «Северстали» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая во вторник в Череповце, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). В основное время в составе «Торпедо» шайбы забросили Александр Фролов (27-я минута) и Картер Эштон (38). У «Северстали» голы на счету Даниила Вовченко (37) и Дмитрия Кагарлицкого (58). Победу нижегородцам принес Каспарс Даугавиньш, отличившийся на 17-й секунде овертайма.

«Торпедо» после 58 матчей набрало 104 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» ранее лишилась шансов на попадание в плей-офф и с 69 очками идет 11-й на Западе.

Следующий матч нижегородская команда проведет 16 февраля в Москве против ЦСКА. «Северсталь» в этот же день примет столичный «Спартак».

14.02.2017 19:00 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 2:3 ОТ Торпедо НН
(0:0, 1:2, 1:0)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Петерис Скудра
Вратари
Якуб Коварж Михаил Бирюков
1-й период
09:33
Брэндон Макмиллан 13:26
Григорий Желдаков 18:27
2-й период
Александр Фролов (К. Даугавиньш, Д. Семин) 26:30
35:58 Евгений Монс
Станислав Егоршев 35:58
36:36 Даниил Вовченко
Картер Эштон (Б. Батлер, Г. Желдаков) 37:49
3-й период
Евгений Мозер 42:17
Григорий Желдаков 47:46
Григорий Желдаков 54:23
57:33 Денис Ежов
57:42 Дмитрий Кагарлицкий (В. Полак)
Овертайм
Каспарс Даугавиньш (Д. Семин) 60:17
Статистика
4 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Главный судья Владимир Балушка (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
Северсталь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами