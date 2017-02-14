Хоккеисты «Торпедо» в овертайме нанесли поражение «Северстали» в матче КХЛ
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в овертайме нанесли поражение череповецкой «Северстали» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Череповце, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). В основное время в составе «Торпедо» шайбы забросили Александр Фролов (27-я минута) и Картер Эштон (38). У «Северстали» голы на счету Даниила Вовченко (37) и Дмитрия Кагарлицкого (58). Победу нижегородцам принес Каспарс Даугавиньш, отличившийся на 17-й секунде овертайма.
«Торпедо» после 58 матчей набрало 104 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» ранее лишилась шансов на попадание в
Следующий матч нижегородская команда проведет 16 февраля в Москве против ЦСКА. «Северсталь» в этот же день примет столичный «Спартак».
|14.02.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|2:3 ОТ
|Торпедо НН
|(0:0, 1:2, 1:0)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Петерис Скудра
Вратари
|Якуб Коварж
|Михаил Бирюков
|1-й период
|09:33
|Брэндон Макмиллан
|13:26
|Григорий Желдаков
|18:27
|2-й период
|Александр Фролов (К. Даугавиньш, Д. Семин)
|26:30
|35:58
|Евгений Монс
|Станислав Егоршев
|35:58
|36:36
|Даниил Вовченко
|Картер Эштон (Б. Батлер, Г. Желдаков)
|37:49
|3-й период
|Евгений Мозер
|42:17
|Григорий Желдаков
|47:46
|Григорий Желдаков
|54:23
|57:33
|Денис Ежов
|57:42
|Дмитрий Кагарлицкий (В. Полак)
|Овертайм
|Каспарс Даугавиньш (Д. Семин)
|60:17
Статистика
|4
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Владимир Балушка (Словакия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter