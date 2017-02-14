Хоккеисты «Торпедо» в овертайме нанесли поражение «Северстали» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Череповце, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). В основное время в составе «Торпедо» шайбы забросили Александр Фролов (27-я минута) и Картер Эштон (38). У «Северстали» голы на счету Даниила Вовченко (37) и Дмитрия Кагарлицкого (58). Победу нижегородцам принес Каспарс Даугавиньш, отличившийся на 17-й секунде овертайма.

«Торпедо» после 58 матчей набрало 104 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» ранее лишилась шансов на попадание в плей-офф и с 69 очками идет 11-й на Западе.

Следующий матч нижегородская команда проведет 16 февраля в Москве против ЦСКА. «Северсталь» в этот же день примет столичный «Спартак».