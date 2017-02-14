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14 февраля 2017, 21:21 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Кто-то паникует, а мы верили». Захаркин выиграл главный матч

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин — о победе над «Ак Барсом», слухах об уходе Умарка и игре Капризова с Арзамасцевым.

>>> <span class=error>Салават</span> разбил Ак Барс в зелёном дерби! Как это было Четвёртое в сезоне зелёное дерби завершилось уверенной победой уфимской команды. Увеличить
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Четвёртое в сезоне «зелёное дерби» завершилось уверенной победой уфимской команды. Счёт в матче уже на третьей минуте открыл капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко, а через несколько минут преимущество удвоил Александр Нестеров. Вскоре «Ак Барс» отыграл одну шайбу благодаря усилиям Атте Охтамаа, но тут же пропустил от Александра Логинова. Второй и третий периоды получились безголевыми, и «Салават» довёл матч до победы.

Уфимцы одержали первую победу в последних 10 матчах, имея теперь в активе 85 очков. После победы главный тренер «Салавата» Игорь Захаркин прокомментировал игру своей команды.

— Мне понравилось, как сегодня играла моя команда, — начал Игорь Владимирович. — Она сегодня не столько играла, сколько сражалась. Мы попали в очень непростую ситуацию. Нам было некуда отступать, мы выиграли, потому что нам победа была нужнее, чем «Ак Барсу».

 — Что с Логиновым и Нестеровым?
— Об их травмах ничего сказать не могу. У нас есть другие хоккеисты.

 — Когда на лёд вернётся Хартикайнен? Стоит ли ожидать его в скором времени на льду?
— Теему в среду начнёт тренировки на льду, посмотрим, как быстро сумеет восстановиться. Но ничего поделать тут нельзя. Мы должны прислушиваться к рекомендациям врачей. Попробует в среду, а там посмотрим.

 — А что с Соиным?
— Сергею Соину должны сделать снимок, тогда увидим, что с его суставом.

 — Как могли бы прокомментировать информацию, появившуюся сегодня в СМИ, что Умарк может покинуть «Салават» летом?
— Я не читал об этом, сказать ничего не могу. Мне сейчас важно, чтобы с командой всё было хорошо, вы видели, в какую ситуацию мы попали. В последнее время я узнал, кто нам друзья, а кто нет. Это очень полезно для команды. Кто-то паникует, а кто-то верит. Мне понравилось, что неудачи сплотили команду. Тяжело удержать хоккеистов, которые постоянно проигрывают. Но ни в одной игре ребята не сдавались. Здорово, что после перерыва дружно сыграли. Они заслуживают моего восхищения.

 — Когда Умарк вернётся в строй?
— Он в ближайшее время должен приехать, а когда выйдет на лёд, я не знаю.

 — Показалось, что сегодня было тяжеловато Капризову и Арзамасцеву.
— Так всегда бывает. Парни впервые попали в национальную сборную, провели там три матча за четыре дня. Понятно, что много эмоций отдали. Но важно, что, несмотря на это, они сегодня сыграли. У нас не было возможности дать им отдохнуть после такого вояжа. Они мужественные, смогли сыграть против «Ак Барса». Бесспорно, Капризов и Арзамасцев могут выступить лучше, но здорово, что сегодня они встали плечом к плечу с ребятами.

14.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат
Салават Юлаев 3:1 Ак Барс
(3:1, 0:0, 0:0)
Вратари
Сведберг Н. Гарипов Э.
1-й период
02:40 Григоренко И. (Паршин Д., Леписто С.)
12:23 Нестеров А. (Арзамасцев З., Лисин Э.)
Охтамаа А. (Глинкин А.) 13:05
13:48 Логинов А. (Макаров Дм., Паршин Д.)
19:29 Леписто С.
2-й период
Токранов В. 20:48
26:29 Гончаров М.
Малыхин Ф. 32:05
Охтамаа А. 36:49
3-й период
55:05 Лисин Э.
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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