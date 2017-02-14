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14 февраля 2017, 21:27 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Эдуард Занковец: Ошибки были, есть и будут, но, в принципе, ребята боролись за победу

Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал игру КХЛ с новосибирской «Сибирью» — 2:1 ОТ.

— Думаю, что ничейный результат по итогам основного игрового времени закономерен. Тяжелое начало, много меньшинства, хорошо, что мы пропустили только один гол в принципе. Второй период провели неплохо, а в третьем периоде соперник играл более активно, особенно в первой половине. Нам нужно было набирать одно очко, мы его взяли, а в овертайме, где-то нам повезло, когда соперник упал в контратаке на синей линии. Здесь уже была доля фарта.

— Сегодня ребята полностью выполнили вашу установку или вы чем-то остались недовольны?
— Доволен, понятное дело, что идеальной игры не бывает, или бывает, но очень редко, особенно, когда играют две команды, которым нужен результат, очки. Понятно, что здесь есть психологический фактор давления. Понятно, что роль ошибки очень высока. Ошибки были, есть и будут, но, в принципе, ребята боролись за победу, за каждую шайбу, за очки, это самое важное, за это им спасибо.

— В овертайме было большинство «5 на 3», но мало бросков, вы наигрываете эти моменты?
— В овертайме уже было не то качества льда, чтобы делать быстрые передачи, плюс, где-то они чересчур аккуратно играли, и там где надо было бросить, пытались сделать что-то сверхъестественное.

— Во втором периоде, минут за 7 до конца, наши игроки начали нагружать вратаря дальними бросками, а потом как отрезало и броски исчезли, почему?
— Здесь стечение факторов, но, тем не менее, когда соперник где-то переигрывает смену, где-то делает проброс, то тогда, на самом деле легче свежему звену играть и нагружать соперника. Здесь был как раз такой отрезок матча, когда пятёрка соперника переиграла смену.

14.02.2017 16:30 Зрители 5769 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 2:1 ОТ Сибирь
(1:1, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Андрей Скабелка
Вратари
Хенрик Карлссон Дэнни Тэйлор
1-й период
02:53 Максим Семенов
05:06 Брэндон Боченски
07:04 Никита Иванов
Кирилл Воробьев (В. Хлопотов, Г. Мишарин) 07:38
10:56 Кори Тривино
Йоонас Кемппайнен 12:19
Йоонас Кемппайнен 12:19
13:27 Дастин Бойд (К. Даллмэн, Н. Доус)
2-й период
Евгений Артюхин 25:52
Максим Шалунов 32:12
Константин Соколов 33:40
3-й период
Кирилл Воробьев 59:56
Овертайм
Йоонас Кемппайнен 60:05
64:21 Найджел Доус (Б. Боченски, К. Даллмэн)
Статистика
8 Штрафное время 22
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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