Эдуард Занковец: Ошибки были, есть и будут, но, в принципе, ребята боролись за победу

— Думаю, что ничейный результат по итогам основного игрового времени закономерен. Тяжелое начало, много меньшинства, хорошо, что мы пропустили только один гол в принципе. Второй период провели неплохо, а в третьем периоде соперник играл более активно, особенно в первой половине. Нам нужно было набирать одно очко, мы его взяли, а в овертайме, где-то нам повезло, когда соперник упал в контратаке на синей линии. Здесь уже была доля фарта.



— Сегодня ребята полностью выполнили вашу установку или вы чем-то остались недовольны?

— Доволен, понятное дело, что идеальной игры не бывает, или бывает, но очень редко, особенно, когда играют две команды, которым нужен результат, очки. Понятно, что здесь есть психологический фактор давления. Понятно, что роль ошибки очень высока. Ошибки были, есть и будут, но, в принципе, ребята боролись за победу, за каждую шайбу, за очки, это самое важное, за это им спасибо.



— В овертайме было большинство «5 на 3», но мало бросков, вы наигрываете эти моменты?

— В овертайме уже было не то качества льда, чтобы делать быстрые передачи, плюс, где-то они чересчур аккуратно играли, и там где надо было бросить, пытались сделать что-то сверхъестественное.



— Во втором периоде, минут за 7 до конца, наши игроки начали нагружать вратаря дальними бросками, а потом как отрезало и броски исчезли, почему?

— Здесь стечение факторов, но, тем не менее, когда соперник где-то переигрывает смену, где-то делает проброс, то тогда, на самом деле легче свежему звену играть и нагружать соперника. Здесь был как раз такой отрезок матча, когда пятёрка соперника переиграла смену.