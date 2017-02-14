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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28775147/
14 февраля 2017, 21:08 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Даллмэн провел 400-й матч за «Барыс»

Астанинский «Барыс» в матче КХЛ обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1, пишет Sports.kz.

Сегодня защитник астанинского «Барыса» Кевин Даллмэн провел свой 400-й по счёту матч за астанинскую команду — отдал 200-ую и сразу же 201-ую результативную передачу.

14.02.2017 16:30 Зрители 5769 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 2:1 ОТ Сибирь
(1:1, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Андрей Скабелка
Вратари
Хенрик Карлссон Дэнни Тэйлор
1-й период
02:53 Максим Семенов
05:06 Брэндон Боченски
07:04 Никита Иванов
Кирилл Воробьев (В. Хлопотов, Г. Мишарин) 07:38
10:56 Кори Тривино
Йоонас Кемппайнен 12:19
Йоонас Кемппайнен 12:19
13:27 Дастин Бойд (К. Даллмэн, Н. Доус)
2-й период
Евгений Артюхин 25:52
Максим Шалунов 32:12
Константин Соколов 33:40
3-й период
Кирилл Воробьев 59:56
Овертайм
Йоонас Кемппайнен 60:05
64:21 Найджел Доус (Б. Боченски, К. Даллмэн)
Статистика
8 Штрафное время 22
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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