Посол РФ в Хорватии обсудил с Гояновичем вопрос участия «Медвешчака» в КХЛ
13 февраля посол Российской федерации в республике Хорватии Анвар Азимов провёл дружескую беседу с президентом «Медвешчака» Дамиром Гояновичем, во время которой обсуждался вопрос участия загребской команды в КХЛ. Об этом сообщается в официальном «твиттере» посольства.
В концовке сезона «Медвешчак» распродал основных игроков команды, а также отпустил главного тренера Горди Дуайера в швейцарскую лигу. В заявке клуба на настоящий момент числится 12 полевых игроков и два вратаря. Клуб ранее сообщил, что подал заявку на участие в чемпионате Австрийской лиги, а окончательное решение будет принято в
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