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14 февраля 2017, 19:45 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Салават Юлаев» прервал девятиматчевую серию из поражений в КХЛ, обыграв «Ак Барс»

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:1 в пользу уфимского клуба. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Игорь Григоренко (3-я минута), Александр Нестеров (13) и Александр Логинов (14). У проигравших отличился Атте Охтамаа (14). «Салават Юлаев» прервал свою серию из девяти поражений.

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает шестое место, набрав в 59 матчах 85 очков, «Ак Барс» со 103 очками после 58 игр идет третьим.

«Салават Юлаев» в следующем матче 18 февраля на своем льду примет тольяттинскую «Ладу», «Ак Барс» 16 февраля в гостях сыграет с хельсинским «Йокеритом».

В параллельном матче екатеринбургский «Автомобилист» дома разгромил новокузнецкий «Металлург» — 7:2. «Автомобилист», занимающий 11-е место в Восточной конференции, по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей- офф.

14.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат
Салават Юлаев 3:1 Ак Барс
(3:1, 0:0, 0:0)
Вратари
Сведберг Н. Гарипов Э.
1-й период
02:40 Григоренко И. (Паршин Д., Леписто С.)
12:23 Нестеров А. (Арзамасцев З., Лисин Э.)
Охтамаа А. (Глинкин А.) 13:05
13:48 Логинов А. (Макаров Дм., Паршин Д.)
19:29 Леписто С.
2-й период
Токранов В. 20:48
26:29 Гончаров М.
Малыхин Ф. 32:05
Охтамаа А. 36:49
3-й период
55:05 Лисин Э.
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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