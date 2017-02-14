«Салават Юлаев» прервал девятиматчевую серию из поражений в КХЛ, обыграв «Ак Барс»

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Игорь Григоренко (3-я минута), Александр Нестеров (13) и Александр Логинов (14). У проигравших отличился Атте Охтамаа (14). «Салават Юлаев» прервал свою серию из девяти поражений.

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает шестое место, набрав в 59 матчах 85 очков, «Ак Барс» со 103 очками после 58 игр идет третьим.

«Салават Юлаев» в следующем матче 18 февраля на своем льду примет тольяттинскую «Ладу», «Ак Барс» 16 февраля в гостях сыграет с хельсинским «Йокеритом».