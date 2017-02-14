«Барыс» обыграл «Сибирь» в овертайме и одержал 31-ю победу в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» победили новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила в Астане сегодня, 14 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в овертайме.
В основное время команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве. Оба взятия ворот пришлись на первый период. У «Сибри» на восьмой минуте отличился Кирилл Воробьев, а у «Барыса» на 14-й — Дастин Бойд.
В овертайме все решил точный бросок Кевина Даллмэна за 39 минут до сирены.
Для «Барыса» эта победа стала 31-й в сезоне и шестой — в овертайме. С 90 очками астанинцы занимают пятое место в Восточной конференции. В свою очередь «Сибирь», потерпевшая 31-е поражение, с 80 очками идет девятой на Востоке.
Победа над «Сибирью» обеспечила «Барысу» место в
Следующий матч «Барыс» проведет 16 февраля, когда на домашней площадке примут новокузнецкий «Металлург». Эта встреча начнется в 19:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
Завершится же регулярный чемпионат для «Барыса» 18 февраля домашним матчем с омским «Авангардом».
|14.02.2017 16:30
|Зрители 5769
|Регулярный чемпионат
|"Барыс-Арена"
|Эдуард Занковец
|Андрей Скабелка
|Хенрик Карлссон
|Дэнни Тэйлор
|1-й период
|02:53
|Максим Семенов
|05:06
|Брэндон Боченски
|07:04
|Никита Иванов
|Кирилл Воробьев (В. Хлопотов, Г. Мишарин)
|07:38
|10:56
|Кори Тривино
|Йоонас Кемппайнен
|12:19
|Йоонас Кемппайнен
|12:19
|13:27
|Дастин Бойд (К. Даллмэн, Н. Доус)
|2-й период
|Евгений Артюхин
|25:52
|Максим Шалунов
|32:12
|Константин Соколов
|33:40
|3-й период
|Кирилл Воробьев
|59:56
|Овертайм
|Йоонас Кемппайнен
|60:05
|64:21
|Найджел Доус (Б. Боченски, К. Даллмэн)
|8
|Штрафное время
|22
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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