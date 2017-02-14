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14 февраля 2017, 19:24 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» обыграл «Сибирь» в овертайме и одержал 31-ю победу в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» победили новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Астанинский клуб в шестой раз в сезоне выиграл матч в дополнительное время. Увеличить
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Игра проходила в Астане сегодня, 14 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в овертайме.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве. Оба взятия ворот пришлись на первый период. У «Сибри» на восьмой минуте отличился Кирилл Воробьев, а у «Барыса» на 14-й — Дастин Бойд.

В овертайме все решил точный бросок Кевина Даллмэна за 39 минут до сирены.

Для «Барыса» эта победа стала 31-й в сезоне и шестой — в овертайме. С 90 очками астанинцы занимают пятое место в Восточной конференции. В свою очередь «Сибирь», потерпевшая 31-е поражение, с 80 очками идет девятой на Востоке.

Победа над «Сибирью» обеспечила «Барысу» место в плей-офф КХЛ. Астанинский клуб даже в случае поражениях в двух оставшихся играх не опустится ниже шестого места.

Следующий матч «Барыс» проведет 16 февраля, когда на домашней площадке примут новокузнецкий «Металлург». Эта встреча начнется в 19:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.

Завершится же регулярный чемпионат для «Барыса» 18 февраля домашним матчем с омским «Авангардом».

14.02.2017 16:30 Зрители 5769 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 2:1 ОТ Сибирь
(1:1, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Андрей Скабелка
Вратари
Хенрик Карлссон Дэнни Тэйлор
1-й период
02:53 Максим Семенов
05:06 Брэндон Боченски
07:04 Никита Иванов
Кирилл Воробьев (В. Хлопотов, Г. Мишарин) 07:38
10:56 Кори Тривино
Йоонас Кемппайнен 12:19
Йоонас Кемппайнен 12:19
13:27 Дастин Бойд (К. Даллмэн, Н. Доус)
2-й период
Евгений Артюхин 25:52
Максим Шалунов 32:12
Константин Соколов 33:40
3-й период
Кирилл Воробьев 59:56
Овертайм
Йоонас Кемппайнен 60:05
64:21 Найджел Доус (Б. Боченски, К. Даллмэн)
Статистика
8 Штрафное время 22
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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