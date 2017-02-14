«Барыс» обыграл «Сибирь» в овертайме и одержал 31-ю победу в КХЛ

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Игра проходила в Астане сегодня, 14 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в овертайме.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве. Оба взятия ворот пришлись на первый период. У «Сибри» на восьмой минуте отличился Кирилл Воробьев, а у «Барыса» на 14-й — Дастин Бойд.

В овертайме все решил точный бросок Кевина Даллмэна за 39 минут до сирены.

Для «Барыса» эта победа стала 31-й в сезоне и шестой — в овертайме. С 90 очками астанинцы занимают пятое место в Восточной конференции. В свою очередь «Сибирь», потерпевшая 31-е поражение, с 80 очками идет девятой на Востоке.

Победа над «Сибирью» обеспечила «Барысу» место в плей-офф КХЛ. Астанинский клуб даже в случае поражениях в двух оставшихся играх не опустится ниже шестого места.

Следующий матч «Барыс» проведет 16 февраля, когда на домашней площадке примут новокузнецкий «Металлург». Эта встреча начнется в 19:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.

Завершится же регулярный чемпионат для «Барыса» 18 февраля домашним матчем с омским «Авангардом».