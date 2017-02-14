ХК «Сочи» прокомментировал ситуацию с долгами по зарплате

«У клуба есть задолженность перед игроками, персоналом и контрагентами. Но мы уважаем их права, и я хочу заверить, что администрация Краснодарского края, ОАО «РЖД» и клуб сработали максимально оперативно в плане юридического оформления отношений по финансированию Клуба на 2017 год. Кроме того, на данный момент ни одному игроку, ни одному сотруднику руководством клуба не было отказано ни в одной денежной просьбе в течение всего периода существования задолженности. Такие просьбы поступали практически ежедневно, что свидетельствует о плотном контакте руководства, игроков и сотрудников.



Задержки же выплат от ОАО «РЖД», как уже неоднократно говорилось, обусловлены исключительно особенностями внутрикорпоративных процедур компании, которые сейчас практически завершены и которые объективно невозможно обойти ни под давлением профсоюза игроков, ни иных органов.

Учитывая всё это, хотелось бы предвосхитить возможные попытки представить ситуацию таким образом, что якобы руководство Краснодарского края, ОАО «РЖД» и клуба несколько месяцев бездействовали и только под давлением и благодаря блестящей работе неких «внешних сил» всё сразу удивительным образом пришло в движение. Руководство клуба задержки зарплаты касаются в той же мере, что и игроков, и сотрудников, и все мы в равной мере заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации", — сказал Воропаев в интервью «Чемпионату».