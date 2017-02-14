Мозякин и Кросби в один день могут набрать 1000-е очко за карьеру

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МОЗЯКИН: СПРОСИТЕ У СИДА!

Вообще когда впервые Сергея Мозякина назвали «русским Кросби», я подумал, что это шутка?

Ну что между ними общего? Однажды даже у Мозякина спросили, что он думает об этом своем прозвище.

— Да никаких проблем, отлично! — усмехнулся Сергей.

— А если Кросби начнут называть канадским Мозякиным?

— Спросите у него. Я не против, — хмыкнул капитан «Магнитки».

…Вообще Мозякин старше на шесть лет, так что сам собой отпадает вопрос, что было раньше — курица или яйцо.

Но вот удивительное совпадение! Весь мир знает, что Сидни Кросби в ближайшем матче может набрать 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, когда его «Питтсбург» дома сыграет против «Ванкувера». В России это будет уже 15 февраля.

При этом Сергей Мозякин тоже может набрать 1000-е очко в чемпионатах России, когда его «Металлург» сыграет в Челябинске против Трактора — именно 15 февраля.

Вот что нам сообщает официальный сайт КХЛ: «Двукратный обладатель Кубка Гагарина, лидер магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин начинал нынешний сезон, имея в активе 914 (418+496) балла в чемпионатах России. Уже в сентябре Мозякин забросил свою 429 шайбу в первенствах страны, став лучшим снайпером в отечественной истории.

А теперь, за два матча до окончания регулярного чемпионата, 35-летнему нападающему остается всего два балла до фантастической планки в 1000 очков. В текущем сезоне на счету Мозякина уже 84 (47+37) очка в 58 матчах.

Кстати, второй в чемпионатах России — Константин Горовиков из московского «Динамо», у которого 498 очков. Представляете, как велик отрыв Мозякина!

ВЕЛИЧКИН: ГОТОВИМ СЮРПРИЗ ДЛЯ СЕРЕЖИ

На эту тему я беседую с вице-президентом «Магнитки» Геннадием Величкиным.

— С вашей точки зрения, можно ли сравнивать Сергея Мозякина и Сидни Кросби — или это абсолютно разные игроки?

— Одинаковых людей не бывает, но какую-то параллель провести можно. Это два очень талантливых человека, у которых все линии жизни сошлись в одной точке. Тут и талант, и трудолюбие, и характер, и человеческие качества. Я в меньшей степени могу говорить за Кросби, но знаю о нем от Жени Малкина.

А что касается Сережи, то это уникальная личность в хоккее. Мы очень счастливы, что болельщики из Магнитогорска его видят чаще всего. Наши конкуренты-соперники недолюбливают Мозякина. Но только за то, что он не в их команде. А вообще настоящие болельщики всей страны очень тепло приветствуют Сережу на стадионах. Где бы мы ни играли, когда вызывают на лед стартовые составы, его всегда встречают овациями. Всегда!

— Правда, что вы звали Сидни Кросби в «Металлург» во время локаута?

— Там вот как было. За океаном никакой ясности не было, а Малкин уже выступал за «Магнитку». Так вот, Кросби звонил Жене и подробно узнавал у него все о нашей команде. Это была его инициатива. Видимо, Сидни хотел сам посмотреть, что за клуб есть в родном городе Малкина. Но до подписания контракта мы не дошли.

— Когда игрок набирает 1000 очков в НХЛ, то ему вручают золотую клюшку, в его честь проводят торжественную церемонию. Как вы поздравите Сергея Мозякина?

— Конечно, мы это как-то отметим. Не буду пока раскрывать вам все подробности… Мы готовим сюрприз Мозякину к домашнему матчу против «Трактора» (17 февраля). Но если это произойдет в Челябинске (матч против «Трактора» — 15 февраля), то и там постараемся что-то придумать.

— Контракт у 35-летнего Сергея Мозякина с «Магниткой» еще на один год, до 2018-го. Для вас важно сохранить такого игрока до конца карьеры?

— Загадывать не будем, но я думаю, что да.

— Кстати, Мозякин близок к еще одной фантастической цифре — 50 голов в одном регулярном чемпионате.

— Пока у Сережи — 47. При том, что в КХЛ забивать тяжелее — площадки больше, матчей в календаре меньше, чем в НХЛ. И это еще один рубеж, который мы держим в уме. Поверьте, и 50 голов Мозякина у нас незамеченными не пройдут.

КСТАТИ

Сидни Кросби провел 755 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (без учета плей-офф).