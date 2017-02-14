Минское «Динамо» сыграет с «Ладой» без главного тренера

Специалист простудился во время поездок с национальной сборной в Словакию и, как отмечается, временно вынужден воздерживаться от активных тренировок.

Вместо него командой на тренировке руководил его помощник Рон Паско, который будет выполнять обязанности главного тренера и во время матча с клубом из Тольятти. «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции и обеспечило себе участие в плей-офф.