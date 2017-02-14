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14 февраля 2017, 15:15 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Минское «Динамо» сыграет с «Ладой» без главного тренера

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт пропустил утреннюю раскатку команды в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады», сообщает официальный сайт белорусской команды.

Специалист простудился во время поездок с национальной сборной в Словакию и, как отмечается, временно вынужден воздерживаться от активных тренировок.

Вместо него командой на тренировке руководил его помощник Рон Паско, который будет выполнять обязанности главного тренера и во время матча с клубом из Тольятти. «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции и обеспечило себе участие в плей-офф.

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