Минское «Динамо» сыграет с «Ладой» без главного тренера
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт пропустил утреннюю раскатку команды в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады», сообщает официальный сайт белорусской команды.
Специалист простудился во время поездок с национальной сборной в Словакию и, как отмечается, временно вынужден воздерживаться от активных тренировок.
Вместо него командой на тренировке руководил его помощник Рон Паско, который будет выполнять обязанности главного тренера и во время матча с клубом из Тольятти. «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции и обеспечило себе участие в
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