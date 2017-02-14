КХЛ и АДАМАС представили эксклюзивные медали для призёров чемпионата

В основе проекта медалей — концепция спортивной победы как результата борьбы и прорыва, достигнутого ценой неимоверных усилий. Основная идея оформления — шайба, стремительно вонзающаяся в лёд.



Тело медалей достоинства «золото» выполнено из специального сплава латуни, достоинства «серебро» — из нейзильбера. Обладатели этих наград выяснятся во второй половине апреля — первый матч финала Кубка Гагарина намечен на 8 апреля, но борьба за золото может затянуться и до 20-го числа. Медали достоинства «бронза» выполнены из бронзового сплава. Их «хозяева» станут известны в начале апреля — ими станут две команды, которые выйдут из борьбы за кубок Гагарина на стадии финалов своих конференций. Основным цветом, использующимся в декоре, стал цвет хоккейной шайбы: награды станут удачным продолжением нового фирменного стиля КХЛ. В соответствии с достоинством добавлены элементы золотого, серебряного и бронзового цветов. На аверсе и реверсе медалей выгравированы наименование чемпионата, период проведения и логотип лиги.



Поверхность изделия неоднородная и многоуровневая — шайба своим ребром пронзает ледяную поверхность, придавая медали объём. Имитация льда выполнена из сверхпрочного оптического поликарбоната. Для крепления ленты придумано особенное технологическое решение: атласная ткань с логотипом КХЛ и периодом проведения чемпионата помещена в специально изготовленный внутренний карман изделия. Наличие ленты говорит о том, что медали будут вручаться традиционным способом, а в комплекте хоккеисту будет вручён оригинальный футляр с ложементом для хранения трофея.

