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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28770519/
14 февраля 2017, 15:10 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ и АДАМАС представили эксклюзивные медали для призёров чемпионата

К сезону-2016/17 сотрудниками ювелирного завода АДАМАС подготовлена эксклюзивная серия комплектов наград.

КХЛ и АДАМАС представили эксклюзивные медали для призёров чемпионата - Фото Увеличить
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В основе проекта медалей — концепция спортивной победы как результата борьбы и прорыва, достигнутого ценой неимоверных усилий. Основная идея оформления — шайба, стремительно вонзающаяся в лёд.

Тело медалей достоинства «золото» выполнено из специального сплава латуни, достоинства «серебро» — из нейзильбера. Обладатели этих наград выяснятся во второй половине апреля — первый матч финала Кубка Гагарина намечен на 8 апреля, но борьба за золото может затянуться и до 20-го числа. Медали достоинства «бронза» выполнены из бронзового сплава. Их «хозяева» станут известны в начале апреля — ими станут две команды, которые выйдут из борьбы за кубок Гагарина на стадии финалов своих конференций. Основным цветом, использующимся в декоре, стал цвет хоккейной шайбы: награды станут удачным продолжением нового фирменного стиля КХЛ. В соответствии с достоинством добавлены элементы золотого, серебряного и бронзового цветов. На аверсе и реверсе медалей выгравированы наименование чемпионата, период проведения и логотип лиги.

Поверхность изделия неоднородная и многоуровневая — шайба своим ребром пронзает ледяную поверхность, придавая медали объём. Имитация льда выполнена из сверхпрочного оптического поликарбоната. Для крепления ленты придумано особенное технологическое решение: атласная ткань с логотипом КХЛ и периодом проведения чемпионата помещена в специально изготовленный внутренний карман изделия. Наличие ленты говорит о том, что медали будут вручаться традиционным способом, а в комплекте хоккеисту будет вручён оригинальный футляр с ложементом для хранения трофея.
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