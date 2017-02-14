Григоренко: Мы все в «Салавате» одна команда. И при чём здесь вратарь?

«Набираю те кондиции, которые нужны перед плей-офф. Хотя у нас сейчас ситуация такая, что в плей-офф мы ещё не попали, не гарантировали ещё себе места в нём. Не знаю насчёт пробелов в предсезонной подготовке, потому что я её не проходил из-за повреждения. А травмы и с чем они связаны… Даже не знаю. Но их действительно у нас много.



Подтягиваем физику. Все понимают свою роль в команде. Сейчас осталось сыграть два матча до плей-офф, и нам обязательно нужно в них выиграть. Все ребята готовят себя так, чтобы подойти к играм в той форме, в которой нужно. Я уже говорил в каком-то интервью, что у нас настоящая команда. Мы переживаем за всех ребят, кто получает травмы. Капризов? Как он не лидер? Он забивает голы в нужный момент. То, что в этом возрасте Капризов уже игрок основной команды — всё. И никаких поблажек.



Мы сами — игроки, постоянно собираемся и что-то обсуждаем. Как так происходит, что в третьем периоде мы можем вести в счёте 3:1 и спокойно проиграть матч?! Не понимаю, что это. Я думаю, это даже не в физическом плане происходит, а где-то в психологическом. Думаю, что после перерыва в чемпионате всё у нас будет хорошо.



Мы все одна команда. И при чём здесь вратарь? Да, он пропускает какие-то шайбы, но и полевые игроки с себя ответственность не снимают. Если и на него, значит, и на нас эта критика идёт. Значит, мы не делаем так, чтобы наш вратарь играл уверенно. У нас все, каждый игрок, взаимосвязаны: если этот не сыграл как надо, другой тоже не может. И эта цепочка неуверенности затем передаётся на всех. Наши болельщики приезжали в аэропорт, и даже к моему подъезду приходил один болельщик — тоже с ним разговаривали. Что сказать здесь? Такая ситуация, как и в жизни: тоже ведь не всё гладко проходит у всех. Бывают моменты, когда у тебя всё хорошо, а бывает и иначе… Нужно справляться и над этим работать. Исправлять ситуацию, вот и всё», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.