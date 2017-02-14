Е. Медведев: Моя семья для меня всё, это мой дом, моя крепость, мой мир
Капитан «Авангарда» Евгений Медведев рассказал, как научился играть на рояле, чтобы произвести впечатление на жену.
«Прежде чем завоевать свою будущую супругу, я помаялся. Но как показала жизнь, не ошибся. С Натальей я познакомился в Серове. Это был практически последний год, когда я играл в нападении. Спустя два года после знакомства мы поженились. Сейчас у нас растёт дочка Милена.
Моя семья для меня всё. Это мой дом, моя крепость, мой мир. Это моё вдохновение. Это то, ради чего я живу и работаю. Ради них, жены и дочери, я готов на всё. Два года назад даже научился играть на рояле, чтобы на юбилее удивить супругу. На подготовку к празднику, где, собственно, я и собирался сделать ей сюрприз, исполнив отрывки из нескольких произведений, у меня был месяц. Уроки мне давал один из исполнителей Челябинского концертного объединения. Уже на вторую неделю я заиграл двумя руками. Даже сыграл с оркестром на сцене. Очень понравилось. Жене на юбилее я исполнил тогда “Лунную сонату” Бетховена. А рояль после той истории я купил домой», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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