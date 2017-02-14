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14 февраля 2017, 14:36 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Источник: Умарк может вернуться в «Лулео», несмотря на контракт с «СЮ»

Нападающий Линус Умарк может вернуться в «Лулео».

Об этом сообщает kuriren.nu. Хоккеист и представители шведского клуба говорили об этом в интервью по ходу сезона. При этом контракт игрока с «Салаватом Юлаевым» действует в течение сезона-2017/18. В клубе КХЛ довольны игрой Умарка — он набрал 56 очков в 55 матчах.

«В текущем сезоне Умарк играл на высоком уровне. К сожалению, он травмирован в настоящее время. Но он набрал много очков. Если он будет играть на таком уровне, мы хотим, чтобы он остался и после следующего сезона», — сказал генеральный менеджер уфимской команды Леонид Вайсфельд.

Салават Юлаев
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