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14 февраля 2017, 14:04 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Куусела покинул «Амур», контракт расторгнут по соглашению сторон

Нападающий Кристиан Куусела покинул «Амур».

Руководство клуба пошло навстречу хоккеисту, пожелавшему продолжить нынешний сезон в Европе. Контракт с финским форвардом был расторгнут по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне форвард провёл 52 матча регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 21 (7 +14) очков при показателе полезности «-3». Финский форвард провёл 39 силовых приёмов, получил 18 минут штрафа, блокировал 13 бросков, 9 раз заставлял противника нарушить правила, а его среднее время на площадке составило 18 минут и 13 секунд.

Хоккеист подписал контракт с «Таппарой». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Амур
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