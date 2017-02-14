Куусела покинул «Амур», контракт расторгнут по соглашению сторон

Руководство клуба пошло навстречу хоккеисту, пожелавшему продолжить нынешний сезон в Европе. Контракт с финским форвардом был расторгнут по соглашению сторон.



В нынешнем сезоне форвард провёл 52 матча регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 21 (7 +14) очков при показателе полезности «-3». Финский форвард провёл 39 силовых приёмов, получил 18 минут штрафа, блокировал 13 бросков, 9 раз заставлял противника нарушить правила, а его среднее время на площадке составило 18 минут и 13 секунд.



Хоккеист подписал контракт с «Таппарой». Об этом сообщает официальный сайт клуба.