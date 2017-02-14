Пять игроков «Салавата», кому пора провести лучший матч в сезоне

Восьмая строчка «Салават Юлаев» в табице Восточной конференции говорит сама за себя — положение команды не самое удачное. Причём в случае поражения от казанского «Ак Барса» в сегодняшнем матче уфимцы затем вовсе не будут фаворитами в борьбе за последние путёвки в плей-офф. Самое время проявить себя лидерам команды. Умарк и Хартикайнен не помогут в матче с «Ак Барсом» из-за травм, так что настаёт время для других ребят проявить себя.



Никлас Сведберг

Сезон-2016/17: 46 матчей, 13 побед, коэффициент надёжности 3.03, 89,7% отражённых бросков.



В межсезонье контракт со шведским голкипером Никласом Сведбергом продлили во многом из-за его умения проводить на достойном уровне самые решающие матчи. Год назад уфимцы и благодаря ему дошли до финала Восточной конференции, выиграв седьмые игры серий у «Ак Барса» и «Авангарда». Во время паузы на Евротур руководство клуба отпустило Сведберга домой, чтобы отдохнуть и восстановиться к решающей стадии чемпионата. Если не сейчас включать режим «плей-офф», то когда?

Игорь Григоренко

Сезон-2016/17: 30 игр, 7 (5+2) очков, «-8».



Капитан «Салавата» Игорь Григоренко пропустил в этом сезоне практически три месяца из-за травмы, которая могла поставить под угрозу его дальнейшую карьеру. Пока Игорь далёк от своей идеальной формы, всего 7 очков в 30 матчах, но главный тренер команды Игорь Захаркин всегда ценил бойцовские качества этого хоккеиста. Григоренко будет биться в оставшихся играх, старание должно помочь ему провести один из лучших своих матчей в этом сезоне.



Дмитрий Макаров

Сезон-2016/17: 48 игр, 13 (4+9) очков, «-11».



Воспитанник уфимского хоккея Макаров вернулся в команду по ходу сезона из нижнекамского «Нефтехмика», где он не заиграл. В январе Дмитрий практически каждый матч заканчивал с отрицательной полезностью и без очков, сейчас Макаров постепенно набирает свои хорошие игровые кондиции и будет готов к тому, чтобы прийти на помощь своей родной команде



Денис Паршин

Сезон-2016/17: 51 матч, 18 (8+10) очков, «+2».



Большую часть своих очков Паршин набрал в составе омского «Авангарда». Тяжело сейчас поверить, но два года назад Денис набрал 56 результативных баллов в регулярном чемпионате. Возвращение в Уфу складывается для Паршина не лучшим образом, но Захаркин отлично его знает ещё по московскому ЦСКА. Вера в игрока должна будет помочь ему раскрыться в самый нужный момент и для начала прервать свою безголевую серию, которая тянется с 23 декабря.

Константин Корнеев

Сезон-2016/17: 39 матчей, 3 (1+2) очка, «-11».



Не так давно Захаркин признался, что летом настоял на приглашение в команду защитника Корнеева, которого он помнит ещё по ЦСКА. Константин проводит один из своих худших сезонов в карьере — низкая результативность, худший «плюс-минус» в команде. Большую часть своей карьеры Корнеев провёл именно в Казани, именно там он стал чемпионом России в 2006 году. Для него ближайший матч будет особенно важным, чтобы показать придирчивым башкирским болельщиком, что он не засланный игрок в команду.