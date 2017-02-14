Пять игроков «Салавата», кому пора провести лучший матч в сезоне
«Салават» близок к тому, чтобы впервые не попасть в
плей-офф КХЛ, за две игры до конца «регулярки» некоторым игрокам пора проявить себя.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Восьмая строчка «Салават Юлаев» в табице Восточной конференции говорит сама за себя — положение команды не самое удачное. Причём в случае поражения от казанского «Ак Барса» в сегодняшнем матче уфимцы затем вовсе не будут фаворитами в борьбе за последние путёвки в
Никлас Сведберг
Сезон-2016/17: 46 матчей, 13 побед, коэффициент надёжности 3.03, 89,7% отражённых бросков.
В межсезонье контракт со шведским голкипером Никласом Сведбергом продлили во многом
Игорь Григоренко
Сезон-2016/17: 30 игр, 7 (5+2) очков, «-8».
Капитан «Салавата» Игорь Григоренко пропустил в этом сезоне практически три месяца
Дмитрий Макаров
Сезон-2016/17: 48 игр, 13 (4+9) очков, «-11».
Воспитанник уфимского хоккея Макаров вернулся в команду по ходу сезона из нижнекамского «Нефтехмика», где он не заиграл. В январе Дмитрий практически каждый матч заканчивал с отрицательной полезностью и без очков, сейчас Макаров постепенно набирает свои хорошие игровые кондиции и будет готов к тому, чтобы прийти на помощь своей родной команде
Денис Паршин
Сезон-2016/17: 51 матч, 18 (8+10) очков, «+2».
Большую часть своих очков Паршин набрал в составе омского «Авангарда». Тяжело сейчас поверить, но два года назад Денис набрал 56 результативных баллов в регулярном чемпионате. Возвращение в Уфу складывается для Паршина не лучшим образом, но Захаркин отлично его знает ещё по московскому ЦСКА. Вера в игрока должна будет помочь ему раскрыться в самый нужный момент и для начала прервать свою безголевую серию, которая тянется с 23 декабря.
Константин Корнеев
Сезон-2016/17: 39 матчей, 3 (1+2) очка, «-11».
Не так давно Захаркин признался, что летом настоял на приглашение в команду защитника Корнеева, которого он помнит ещё по ЦСКА. Константин проводит один из своих худших сезонов в карьере — низкая результативность, худший «плюс-минус» в команде. Большую часть своей карьеры Корнеев провёл именно в Казани, именно там он стал чемпионом России в 2006 году. Для него ближайший матч будет особенно важным, чтобы показать придирчивым башкирским болельщиком, что он не засланный игрок в команду.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter