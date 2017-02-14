Обзор дня: трагедия в Подольске у несчастливого тренера
«Адмирал» потерял очки в Ярославле, «Медвешчак» к матчам со «Слованом» останется без игроков, а добротный финский легионер покинул КХЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Можно было спрогнозировать, что матч «Адмирала» в Ярославле получится результативным, интересным, но трудно было предположить, что все закончится таким разгромом команды Александра Андриевского. Посмотрите на статистику, если вы пропустили трансляцию. Команда из Владивостока сделала 41 бросок против 36, но вратарь Алексей Мурыгин вдруг вспомнил, что он очень крутой, и в прошлом сезоне его не зря звали на Матч звезд. Что теперь у «Адмирала»? Впереди московское «Динамо», где хотят подняться в турнирной таблице и «Витязь», но что будет в субботу с их путевкой в
В ТРИ ЗАЩИТНИКА.
Еще два хоккеиста покинули «Медвешчак», не дожидаясь последних двух встреч в турнире. Майкл Гарнетт неожиданно нашел себе работу в Швейцарии и подписал контракт с клубом «Берн». Марк Катич, который, честно говоря, совершенно не впечатлял в Загребе, устроился в Швеции. Каждый день мы подводим итоги и видим, что состав команды скукоживается до невероятных размеров. Как бы к последнему матчу на лед не выставили любителей или президента команды. Теперь у хорватов два вратаря, три защитника и девять нападающих. Напомним, что раздавать игроков они стали в момент, когда еще могли побороться за выход в
ОТЪЕЗД.
«Амур» попрощался со своим сильнейшим легионером Кристианом Кууселой, который вернулся в Финляндию доигрывать за «Тампере». Скажем так: ему не повезло с командой. Один из самых стабильных бомбардиров финского турнира, «золотой шлем» прошлого сезона всю жизнь провел в северной Европе, но в 32 года решил попробовать себя в КХЛ. Возможно, в европейской части у него бы получилось чуть лучше, а хабаровский клуб с самого начала стал аутсайдером и не имел никаких шансов на
ТРАГЕДИЯ.
Сначала писали, что в смерти подростка в Подольске нет никакого криминала, теперь криминал появился, и ФХР проводит собственное расследование. Я бы обратил внимание на другое. Я знаком с тренером Вячеславом Курочкиным, у которого на протяжении всей карьеры сплошные несчастья. Он провел один сезон в «Молоте-Прикамье», тогда мы с ним и познакомились. Не думал, что он будет тренером, но он им стал. Теперь же можно подводить итоги. Был скандал со взятками в ЦСКА, но там не такая однозначная ситуация, как писали некоторые издания. Но ведь была и смерть мальчика на тренировке
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Джеймс РАЙТ, «Адмирал».
«Минус 2» за 14 минут.
Шон МОРРИСОН, «Адмирал».
«Минус 2» за 16 минут.
Антон ВОЛЧЕНКОВ, «Адмирал».
«Минус 2» за 16 минут.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter