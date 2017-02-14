Пустит ли Ткачев Капризова в плей-офф?
Превью игрового дня в КХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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«Салават Юлаев» в подвешенном состоянии. Рискует пролететь мимо
«Ак Барс» после двух разгромов от «Нефтехимика» (2:8) и «Лады» (0:4) экономить силы и экспериментировать с прицелом на
Эксперты полагают, что «Салавату» для решения
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А лидеры, СКА и ЦСКА, продолжают сражаться за Кубок Континента, который с недавних времен носит имя Виктора Тихонова. Трудно представить, что команда Олега Знарка растранжирит преимущество в три очка, завоеванное в очных встречах. Если, конечно, не предстанет в разобранном состоянии, как в домашнем матче с «Йокеритом». Любопытный факт: в паузе питерцы сыграли в Новогорске, где сидели на сборе, контрольный матч со «Спартаком» и уступили по буллитам. На лед выходили и Ковальчук, и Дацюк, и тройка Шипачева в полном составе. Только в воротах играл Евгений Иванников, в прошлом сезоне носивши
Московские армейцы, скорее всего, пустятся в эксперименты. Это стиль их тренера Дмитрия Квартальнова. Интересно, кого он побережет в сегодняшней сшибке с ХК «Сочи», рвущимся в
«Леопарды» месяцы сидят без зарплаты, но продолжают карабкаться по турнирной лестнице. Недавно, правда, он разом дома уступили СКА и ЦСКА, ни разу не поразив армейские ворота.
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Наконец, в Подольске при определенном стечении обстоятельств могут досрочно забронировать место в
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