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14 февраля 2017, 11:30 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Финансирование клуба КХЛ «Салават Юлаев» после смены собственника «Башнефти» сохранится

УФА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Финансирование уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» в 2017 году останется на прежнем уровне. Об этом сообщил министр молодежной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта.

<em>УФА 14 февраля. /Корр. ТАСС <span class=error>Наиль</span> <span class=error>Шахвалиев</span>/. </em>Финансирование уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> в 2017 году останется на прежнем уровне. Об этом сообщил министр молодежной политики и спорта Башкирии Андрей <span class=error>Иванюта</span>. Увеличить
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Спонсором клуба является компания «Башнефть». В середине октября 2016 года «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб., еще 25% плюс одна акция находятся в собственности Башкирии. В прошлом году объем спонсорских средств на «Салават Юлаев» и линейку башкирского хоккея составил около 2,5 млрд рублей.

«По финансированию я знаю, что и сейчас перебоев нет, идет полное обеспечение клуба “Салават Юлаев”. Никаких рисков нет пока, финансирование (в этом году — прим. ТАСС) остается», — сказал Иванюта.

Команда из Уфы потерпела девять поражений подряд в КХЛ. В последний раз она одерживала победу 10 января в матче против московского «Спартака» (5:3). «Салават Юлаев» занимает восьмую позицию в Восточной конференции, имея в активе 82 очка. Во вторник уфимцы сыграют с казанским «Ак Барсом», что определит выход команды в розыгрыш Кубка Гагарина.

«Мы все огорчены последними результатами. Надеемся сегодня на победу, будем ждать, чтобы наша команда все-таки прошла в плей-офф. Мы всегда надеемся на победу наших спортсменов, в какой бы сложной ситуации они не были», — добавил Иванюта. По словам министра, «все озабочены этими поражениями, переговоры с клубом и общение, конечно, идут».

Салават Юлаев
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