Финансирование клуба КХЛ «Салават Юлаев» после смены собственника «Башнефти» сохранится

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Спонсором клуба является компания «Башнефть». В середине октября 2016 года «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб., еще 25% плюс одна акция находятся в собственности Башкирии. В прошлом году объем спонсорских средств на «Салават Юлаев» и линейку башкирского хоккея составил около 2,5 млрд рублей.

«По финансированию я знаю, что и сейчас перебоев нет, идет полное обеспечение клуба “Салават Юлаев”. Никаких рисков нет пока, финансирование (в этом году — прим. ТАСС) остается», — сказал Иванюта.

Команда из Уфы потерпела девять поражений подряд в КХЛ. В последний раз она одерживала победу 10 января в матче против московского «Спартака» (5:3). «Салават Юлаев» занимает восьмую позицию в Восточной конференции, имея в активе 82 очка. Во вторник уфимцы сыграют с казанским «Ак Барсом», что определит выход команды в розыгрыш Кубка Гагарина.