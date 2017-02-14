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14 февраля 2017, 11:08 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барысу» для выхода в плей-офф КХЛ достаточно набрать одно очко в матче с «Сибирью»

Астанинский «Барыс» сегодня, 14 февраля, сыграет дома с новосибирской «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новосибирский клуб также сохраняет шансы на путевку в <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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«Барыс» за три тура до завершения «регулярки» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 87 очков. В активе «Сибири» 79 баллов и девятая строчка на «Востоке».

В предстоящей игре клубу из Астаны достаточно набрать всего одно очко, чтобы досрочно обеспечить себе выход в плей-офф КХЛ. «Сибирь» также сохраняется шансы на выход в плей-офф.

Матч «Барыс» — «Сибирь» пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.

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14 февраля

"Барысу" для выхода в плей-офф КХЛ достаточно набрать одно очко в матче с "Сибирью"

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