Словацкий хоккеист «Куньлуня» Бакош не сыграет в матче КХЛ с «Витязем»
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Словацкий нападающий пекинского «Куньлуня» Мартин Бакош не сыграет в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против подмосковного «Витязя» по причине болезни. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе «Куньлуня».
Бакош и его соотечественник и партнер по клубу Томаш Марцинко на прошлой неделе принимали участие в Кубке Словакии, в котором также играла олимпийская сборная России (игроки не старше 25 лет). Победу в турнире одержала команда Швейцарии, победив словаков в финале со счетом 4:3.
«Бакош заболел и не сыграет с “Витязем”. Он присоединится к нам перед следующим матчем команды в Ярославле, — сообщили в
Игроки «Куньлуня» Йоонас Ярвинен и Томи Саллинен на прошлой неделе играли за сборную Финляндии в матчах третьего этапа Евротура. Кроме того, в составе сборной Франции принимал участие в матчах Евровызова против норвежцев (1:4) и австрийцев (1:3) нападающий Дамьен Флери.
Матч «Витязь» — «Куньлунь» начнется в Подольске в 19:30 мск.
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