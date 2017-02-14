Тренер Воробьев хочет видеть в КХЛ больше результативных российских защитников
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Проблема с нехваткой результативных российских защитников существует, в этой ситуации нужно запастись терпением и продолжать работать, заявил главный тренер магнитогорского «Металлурга», тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев.
В десятку самых результативных защитников КХЛ в текущем сезоне входят только два россиянина: Вячеслав Войнов (СКА) и Кирилл Кольцов («Трактор»).
«Говорить, что проблемы совсем нет, было бы неправильно. Конечно, хотелось бы видеть больше результативных российских защитников, но тут просто надо
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter