Тренер Воробьев хочет видеть в КХЛ больше результативных российских защитников

В десятку самых результативных защитников КХЛ в текущем сезоне входят только два россиянина: Вячеслав Войнов (СКА) и Кирилл Кольцов («Трактор»).

«Говорить, что проблемы совсем нет, было бы неправильно. Конечно, хотелось бы видеть больше результативных российских защитников, но тут просто надо чуть-чуть подождать. Сейчас у нас пойдет новая волна интересных ребят, на того же Егора Рыкова посмотрите, он здорово отыграл на Шведских играх. Свято верю, что надо продолжать готовить ребят, и мы увидим результат», — сказал Воробьев в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».