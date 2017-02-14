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14 февраля 2017, 9:20 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Тренер Воробьев хочет видеть в КХЛ больше результативных российских защитников

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Проблема с нехваткой результативных российских защитников существует, в этой ситуации нужно запастись терпением и продолжать работать, заявил главный тренер магнитогорского «Металлурга», тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев.

В десятку самых результативных защитников КХЛ в текущем сезоне входят только два россиянина: Вячеслав Войнов (СКА) и Кирилл Кольцов («Трактор»).

«Говорить, что проблемы совсем нет, было бы неправильно. Конечно, хотелось бы видеть больше результативных российских защитников, но тут просто надо чуть-чуть подождать. Сейчас у нас пойдет новая волна интересных ребят, на того же Егора Рыкова посмотрите, он здорово отыграл на Шведских играх. Свято верю, что надо продолжать готовить ребят, и мы увидим результат», — сказал Воробьев в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».

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