Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28763257/
14 февраля 2017, 3:23 | Хоккей: КХЛ | Вести Приморье

«Адмирал» потерпел самое разгромное поражение в сезоне

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на своей арене разгромил «Адмирал», встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

Первую шайбу матча забил Александр Полунин в первом периоде, а во второй двадцатиминутке «железнодорожники» увеличили разрыв. Сначала Якуб Накладал реализовал большинство, а на последней минуте периода Эмиль Галимов довел разницу до трех очков, передает ИА FlashSiberia. В третьей двадцатиминутке в составе победителей сумели отличиться Андрей Локтионов, Даниил Апальков и Павел Коледов. Единственный гол «Адмирала» является заслугой Дениса Алексеева.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).

1:0 — Полунин (Ильенко, Локтионов) — 01:04 (5×5) 2:0 — Накладал (Козун) — 21:52 (5×4) 3:0 — Галимов (Картаев) — 39:05 (5×5) 4:0 — Локтионов — 46:08 (5×5) 5:0 — Апальков (Коледов) — 50:53 (5×5) 5:1 — Алексеев (Конев, Краснослободцев) — 51:20 (5×5) 6:1 — Коледов — 56:19 (5×5).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Неделя икс: «Салават» не попадет в плей-офф, СКА выиграет регулярку

Неделя икс: «Салават» не попадет в плей-офф, СКА выиграет регулярку

Вчера после паузы на шведский этап Евротура возобновился чемпионат КХЛ. «СЭ» рассказывает о главных интригах оставшейся части регулярки. СКА не должен пропустить ЦСКА в борьбе за первую строчку по итогам регулярного чемпионата.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Известная актриса найдена мертвой в своей квартире

Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)

Врач скорой, которую заманили в квартиру для группового изнасилования, находится в тяжелом состоянии