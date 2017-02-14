«Адмирал» потерпел самое разгромное поражение в сезоне

Первую шайбу матча забил Александр Полунин в первом периоде, а во второй двадцатиминутке «железнодорожники» увеличили разрыв. Сначала Якуб Накладал реализовал большинство, а на последней минуте периода Эмиль Галимов довел разницу до трех очков, передает ИА FlashSiberia. В третьей двадцатиминутке в составе победителей сумели отличиться Андрей Локтионов, Даниил Апальков и Павел Коледов. Единственный гол «Адмирала» является заслугой Дениса Алексеева.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).

1:0 — Полунин (Ильенко, Локтионов) — 01:04 (5×5) 2:0 — Накладал (Козун) — 21:52 (5×4) 3:0 — Галимов (Картаев) — 39:05 (5×5) 4:0 — Локтионов — 46:08 (5×5) 5:0 — Апальков (Коледов) — 50:53 (5×5) 5:1 — Алексеев (Конев, Краснослободцев) — 51:20 (5×5) 6:1 — Коледов — 56:19 (5×5).