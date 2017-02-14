Неделя икс: «Салават» не попадет в плей-офф, СКА выиграет регулярку
Вчера после паузы на шведский этап Евротура возобновился чемпионат КХЛ. «СЭ» рассказывает о главных интригах оставшейся части регулярки. СКА не должен пропустить ЦСКА в борьбе за первую строчку по итогам регулярного чемпионата.
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СКА И ЦСКА — КОМУ НУЖНО ПЕРВОЕ МЕСТО?
Еще ни разу в истории КХЛ команда, становившаяся победителем регулярного чемпионата, не выигрывала
СКА опережает москвичей на три очка, но уступает им по количеству побед в основное время — ключевому фактору при распределении мест в случае равенства в таблице. Соперникам осталось провести по три матча с одними и теми же соперниками: «Спартаком», «Сочи» и «Торпедо».
В то же время преимущество своей площадки до конца розыгрыша Кубка Гагарина (а в случае со СКА еще и вероятный дополнительный доход с домашнего матча плей-офф) ни один из конкурентов отдавать не станет. Команды имеют все шансы встретиться в финале Западной конференции, что уже сейчас держат в уме.
ПОПАДЕТ ЛИ «САЛАВАТ» В
В последний раз уфимцы не выходили в
А в локаутном сезоне в
Сейчас к взаимоотношениям разных ветвей управления в клубе подходит фраза «ни мира, ни войны». Более того, активно циркулируют слухи о том, кто будет определять политику «Салавата» в будущем сезоне. По главному тренеру ясности нет, зато очерчен круг претендентов на место генерального менеджера. Шансы Леонида Вайсфельда сохранить свой пост минимальны. Зато высоки акции его предшественника Олега Гросса, сейчас работающего в «Автомобилисте». Именно при нем уфимцы выигрывали
На этом фоне единственной новостью с положительным уклоном можно назвать возвращение в строй чеха Томаша Мертла. Не бог весть какая звезда, но
Предпоследний матч регулярного чемпионата уфимцам предстоит провести дома с «Ак Барсом». Казанский клуб перед
ЗАМАХНЕТСЯ ЛИ КАПРИЗОВ НА РЕКОРД МАЛКИНА?
Восходящая звезда российского хоккея, уверен, меньше всего сейчас думает о личной статистике. Капризов и так уже обеспечил себе место в одном ряду с Евгением Малкиным и Евгением Кузнецовым. В 19 лет в чемпионате так блистали только они. В то же время на молодом нападающем сейчас держится чуть ли не вся атакующая мощь «Салавата». Так что свои очки в играх с «Ак Барсом» и «Ладой» Капризов наберет. Единственный вопрос, сколько именно? У Малкина в сезоне-2005/06 было 47 (21+26) очков в 46 матчах. У Капризова сейчас 42 (20+22) в 47 играх.
«ВИТЯЗЬ», «ЙОКЕРИТ», «СОЧИ» — КТО ЛИШНИЙ
Условия у трех претендентов на два места в
«Витязь» близок как никогда к своему второму в истории попаданию в плей-офф: набрать четыре очка в трех домашних встречах с «Куньлунем», «Амуром» и «Адмиралом» вполне по силам. Сочинцам, скорее всего, придется верить в «Нефтехимик» и «Ак Барс», которые нанесут визит в Хельсинки. «Йокерит» лихорадит на протяжении всего сезона и гарантий, что команда справится с нервами, нет. Тем более что в ближайшей игре его ждет Андрей Назаров с «Нефтехимиком», еще сохраняющий шанс на попадание в
ЗАБЬЕТ ЛИ МОЗЯКИН 50 ГОЛОВ?
Количество разнообразных рекордов результативности Сергея Мозякина давно превысило любые мыслимые пределы. Но на достигнутом нападающий «Магнитки» точно не остановится. До цифры с тремя нулями — 1000 очков в чемпионатах страны — осталось совсем немного,
У Мозякина сейчас 47 шайб и два матча с «Трактором» впереди. Игры соседей по области благодаря составителям календаря серьезного турнирного значения не имеют — они были бы уместнее в середине регулярного чемпионата. Сейчас соперники думают о подготовке к
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