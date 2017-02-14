Неделя икс: «Салават» не попадет в плей-офф, СКА выиграет регулярку

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СКА И ЦСКА — КОМУ НУЖНО ПЕРВОЕ МЕСТО?

Еще ни разу в истории КХЛ команда, становившаяся победителем регулярного чемпионата, не выигрывала плей-офф. Прошлой весной ближе всего к тому, чтобы избавиться от зловещего рока, подобрался ЦСКА. Однако и армейцы не смогли изменить превратности судьбы, уступив в седьмом матче финала. Кому-то эти разговоры могут показаться малозначащими. Но часто в спортивной среде в силу устоявшихся примет верят не меньше, чем религиозные фанатики во всемогущество своего божества.

СКА опережает москвичей на три очка, но уступает им по количеству побед в основное время — ключевому фактору при распределении мест в случае равенства в таблице. Соперникам осталось провести по три матча с одними и теми же соперниками: «Спартаком», «Сочи» и «Торпедо».

В то же время преимущество своей площадки до конца розыгрыша Кубка Гагарина (а в случае со СКА еще и вероятный дополнительный доход с домашнего матча плей-офф) ни один из конкурентов отдавать не станет. Команды имеют все шансы встретиться в финале Западной конференции, что уже сейчас держат в уме.

Цитата Прогноз «СЭ»: СКА сохранит за собой первую строчку.

ПОПАДЕТ ЛИ «САЛАВАТ» В ПЛЕЙ-ОФФ?

В последний раз уфимцы не выходили в плей-офф в сезоне-2004/05. Тогда команда стояла только в начале пути, который привел ее в итоге через несколько лет к золотым медалям Суперлиги. По ходу того чемпионата «Салават Юлаев» не подписал ни одного игрока из НХЛ, хотя локаут в заокеанской лиге давал такую возможность. Эпоха больших денег для клуба из Уфы наступила чуть позднее.

А в локаутном сезоне в плей-офф выходили всего восемь команд, поэтому бороться с конкурентами объективно было сложно, даже имея неплохо укомплектованный по российским меркам состав. С точки зрения работы менеджмента «Салават» тогда вызывал вопросы. Это позволяет провести определенные параллели с ситуацией 11-летней давности.

Сейчас к взаимоотношениям разных ветвей управления в клубе подходит фраза «ни мира, ни войны». Более того, активно циркулируют слухи о том, кто будет определять политику «Салавата» в будущем сезоне. По главному тренеру ясности нет, зато очерчен круг претендентов на место генерального менеджера. Шансы Леонида Вайсфельда сохранить свой пост минимальны. Зато высоки акции его предшественника Олега Гросса, сейчас работающего в «Автомобилисте». Именно при нем уфимцы выигрывали плей-офф Суперлиги и брали Кубок Гагарина. Кроме него, есть еще две кандидатуры, но эти фамилии держатся в строгом секрете. Известно только, что они работают на аналогичных должностях в клубах КХЛ.

На этом фоне единственной новостью с положительным уклоном можно назвать возвращение в строй чеха Томаша Мертла. Не бог весть какая звезда, но худо-бедно на позиции первого центра сыграть сможет. На одном Кирилле Капризове далеко не уедешь — его прежние партнеры Линус Умарк и Теему Хартикайнен травмированы.

Предпоследний матч регулярного чемпионата уфимцам предстоит провести дома с «Ак Барсом». Казанский клуб перед плей-офф особо себя не утруждает, но зеленое дерби — это совсем другой случай. Отцепить принципиального конкурента от восьмерки и потом вспоминать об этом целый год — разве не мотивация?

Цитата Прогноз «СЭ»: с горем пополам «Салават Юлаев» победит «Ак Барс», но другие претенденты на восьмерку ошибок не допустят и оставят уфимцев за бортом плей-офф.

ЗАМАХНЕТСЯ ЛИ КАПРИЗОВ НА РЕКОРД МАЛКИНА?

Восходящая звезда российского хоккея, уверен, меньше всего сейчас думает о личной статистике. Капризов и так уже обеспечил себе место в одном ряду с Евгением Малкиным и Евгением Кузнецовым. В 19 лет в чемпионате так блистали только они. В то же время на молодом нападающем сейчас держится чуть ли не вся атакующая мощь «Салавата». Так что свои очки в играх с «Ак Барсом» и «Ладой» Капризов наберет. Единственный вопрос, сколько именно? У Малкина в сезоне-2005/06 было 47 (21+26) очков в 46 матчах. У Капризова сейчас 42 (20+22) в 47 играх.

Цитата Прогноз «СЭ»: Капризову не хватит совсем немного, чтобы достать Малкина, все-таки набрать шесть очков в двух матчах — задача сложнейшая.

«ВИТЯЗЬ», «ЙОКЕРИТ», «СОЧИ» — КТО ЛИШНИЙ

Условия у трех претендентов на два места в плей-офф «Запада» перед важнейшим отрезком чемпионата совершенно разные. Сочинцев сейчас волнуют вопросы со своевременной оплатой труда, причем настолько, что игроки готовы писать заявления в прокуратуру. Когда голова забита такими вопросами, то сосредоточиться исключительно на хоккее очень тяжело. Соперники у южан, отстающих на пять очков от «Витязя» и на три от «Йокерита», в оставшихся играх серьезные: ЦСКА и СКА, а к заключительному матчу в Череповце с «Северсталью» все уже может быть ясно.

«Витязь» близок как никогда к своему второму в истории попаданию в плей-офф: набрать четыре очка в трех домашних встречах с «Куньлунем», «Амуром» и «Адмиралом» вполне по силам. Сочинцам, скорее всего, придется верить в «Нефтехимик» и «Ак Барс», которые нанесут визит в Хельсинки. «Йокерит» лихорадит на протяжении всего сезона и гарантий, что команда справится с нервами, нет. Тем более что в ближайшей игре его ждет Андрей Назаров с «Нефтехимиком», еще сохраняющий шанс на попадание в плей-офф на «Востоке».

Цитата Прогноз «СЭ»: сочинцы будут биться до последнего, но «Витязь» своего не упустит, а «Йокерит» хоть и с трудом, но сохранит за собой место в восьмерке.

ЗАБЬЕТ ЛИ МОЗЯКИН 50 ГОЛОВ?

Количество разнообразных рекордов результативности Сергея Мозякина давно превысило любые мыслимые пределы. Но на достигнутом нападающий «Магнитки» точно не остановится. До цифры с тремя нулями — 1000 очков в чемпионатах страны — осталось совсем немного, каких-то два балла. В том, что Мозякин ее превзойдет, сомнений нет. Куда более интересным представляется другое круглое достижение — 50 шайб за один чемпионат. Абсолютный рекорд принадлежит Вениамину Александрову, в сезоне-1962/63 за ЦСКА всего за 38 игр отметившегося 53 голами.

У Мозякина сейчас 47 шайб и два матча с «Трактором» впереди. Игры соседей по области благодаря составителям календаря серьезного турнирного значения не имеют — они были бы уместнее в середине регулярного чемпионата. Сейчас соперники думают о подготовке к плей-офф, поэтому вряд ли предстоящие матчи станут битвой не на жизнь, а на смерть. В таких условиях игроки скорее будут экономить силы и беречь себя перед кубковыми разборками. Свободный лед и минимум борьбы — отличные условия для мастеровитого нападения «Магнитки».