Игроки ХК «Сочи» не получают зарплату с октября

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В хоккейном клубе «Сочи» в преддверии Дня святого Валентина обстановка самая что ни на есть романтическая: финансы поют романсы. Впрочем, песнопения клубного бюджета южан начались еще в октябре 2016 года.

Хоккеисты получили лишь 20% зарплаты за тот месяц, а весь ноябрь, декабрь и январь генеральный директор клуба Сергей Воропаев пытался заверить игроков, что на пути выдачи гонораров постоянно встают некие «вопросы технического плана».

«У нас все договоренности есть: денег мы ждем, так как это вопросы технического плана.

Они связаны с тем, что мы живем по спортивному году, а наши спонсоры — по календарному. В ближайшие дни все будет погашено. Есть серьезный спонсор, никто не отказывается, договоренности есть, — утверждал Варапаев в интервью ТАСС.

Однако к середине февраля ничего не изменилось, и хоккеисты приняли решение подать заявление в прокуратуру с жалобой на постоянные невыплаты. Помощь истцам в этом деликатном вопросе вызвался оказать профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги.

По словам главы организации Андрея Коваленко, ввиду такой нештатной ситуации в Сочи уже отправился руководитель юридического отдела профсоюза. В его обязанности входит детально разобраться в ситуации и помочь игрокам грамотно составить заявления в прокуратуру.

«КХЛ не раз говорила о том, что все мы работаем в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey. ru.

— Это законодательство защищает права любого работника, каждый из которых в случае очевидных нарушений, связанных в частности с невыплатой заработной платы, имеет право обращаться в прокуратуру.

А в определенных ситуациях — еще и в Следственный комитет.

Также глава профсоюза хоккеистов отметил, что, после вмешательства организации в дело о невыплатах, руководство ХК «Сочи» сразу же объявило конкретные сроки погашения долгов, которые, впрочем, тоже были нарушены.

«Сроки снова были нарушены якобы из-за некой технической ошибки, которая, похоже, становится системной.

Мы никак не ожидали, что и в этом сезоне популярный клуб попадет в зону риска.

Летом в ХК «Сочи» пришел новый и эффективный спонсор РЖД, поэтому были уверены, что ситуация последних лет в южном клубе не повторится. И вот получили повторение пройденного,

посетовал Коваленко, впрочем, подчеркнув, что целью профсоюза является не конфликт с руководством клуба, а выплаты всех долгов его игрокам.

Воропаев тоже отнюдь не стремится к обострению ситуации и про злополучные «вопросы технического плана» больше не напоминает. В интервью «Спорт-Экспрессу» он признал, что игроки уже имеют право на такое категорическое проявление своего недовольства:

«Действительно, мы в курсе, что некоторые игроки могут подать заявления в прокуратуру по поводу невыплаты им зарплаты.

Я не могу ни на кого обижаться, игроки имеют на это право.

Мы поймем тех, кто примет такое решение, — заявил Воропаев.

Что удивительно, напряженная финансовая ситуация в клубе практически не повлияла на уровень выступления игроков «Сочи», которые приняли зрелое решение сохранить свое реноме и игровую форму вместо того, чтобы саботировать матчи и таким образом устраивать забастовки против руководства.

За последние 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ южане одержали семь побед, проиграв только СКА, ЦСКА и ханты-мансийской Югре.

Всего в активе ХК «Сочи» 88 очков, и он идет на девятой позиции в Западной конференции — практически в зоне плей-офф. Строчкой выше находится финский «Йокерит», у которого на три очка больше, однако у сочинцев есть еще игра в запасе.

Впрочем, давать обнадеживающих прогнозов относительно прохода южан в плей-офф тоже не стоит:

следующие два матча им предстоит провести против СКА и ЦСКА, а на фоне заполнения заявлений в прокуратуру на собственное руководство встречаться с такими маститыми соперниками довольно непросто.

Лишь после сражений с этими «Сциллой» и «Харибдой» сочинцы попадут на соперника, с которым вполне можно совладать: в последнем туре «регулярки» команда выезжает в гости к череповецкой «Северстали», которая на данный момент набрала на 20 очков меньше.

Болельщикам ХК Сочи лишь остается надеяться, что их любимые игроки вновь проявят свой горячий южный характер и под занавес регулярного чемпионата выдадут самую искрометную игру — не за деньги, а за честь, как и в каждом из последних 30 матчей.