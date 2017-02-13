Клубы НХЛ заинтересованы в подписании контракта с защитником «Витязя» Ержабеком

Ержабек проводит дебютный сезон в КХЛ. За 56 матчей он набрал 32 (5+27) очка и заработал показатель полезности «+2». «Витязь» занимает седьмое место в Западной конференции и впервые в своей истории может выйти в плей-офф Кубка Гагарина.