Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28762716/
13 февраля 2017, 23:57 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Клубы НХЛ заинтересованы в подписании контракта с защитником «Витязя» Ержабеком

Многие клубы НХЛ заинтересованы в подписании контракта с защитником «Витязя» Якубом Ержабеком, сообщает TSN. Контракт 25-летнего чеха с подмосковной командой истекает по окончании сезона-2016/17.

Ержабек проводит дебютный сезон в КХЛ. За 56 матчей он набрал 32 (5+27) очка и заработал показатель полезности «+2». «Витязь» занимает седьмое место в Западной конференции и впервые в своей истории может выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России