Клубы НХЛ заинтересованы в подписании контракта с защитником «Витязя» Ержабеком
Многие клубы НХЛ заинтересованы в подписании контракта с защитником «Витязя» Якубом Ержабеком, сообщает TSN. Контракт 25-летнего чеха с подмосковной командой истекает по окончании сезона-2016/17.
Ержабек проводит дебютный сезон в КХЛ. За 56 матчей он набрал 32 (5+27) очка и заработал показатель полезности «+2». «Витязь» занимает седьмое место в Западной конференции и впервые в своей истории может выйти в
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