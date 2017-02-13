Илья Горохов завершит карьеру матчем с ярославским «Локомотивом»

39-летний защитник является воспитанником ярославской школы, в составе местного «Торпедо» он дебютировал на высшем уровне в сезоне-1994/95. В ярославской команде он провёл большую часть карьеры, а также выступал за «Салават Юлаев», ЦСК ВВС, нижегородское «Торпедо», «Ладу», «Атлант», «Сочи» и «Амур». В составе московского «Динамо», за который он играл с 2011 по 2013 год, дважды становился обладателем Кубка Гагарина.