Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28762567/
13 февраля 2017, 23:33 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Илья Горохов завершит карьеру матчем с ярославским «Локомотивом»

Защитник Илья Горохов принял решение о завершении карьеры игрока. Свои последние матчи он проведёт в составе «Амура» с московским «Динамо» (14 февраля) и ярославским «Локомотивом» (18 февраля).

39-летний защитник является воспитанником ярославской школы, в составе местного «Торпедо» он дебютировал на высшем уровне в сезоне-1994/95. В ярославской команде он провёл большую часть карьеры, а также выступал за «Салават Юлаев», ЦСК ВВС, нижегородское «Торпедо», «Ладу», «Атлант», «Сочи» и «Амур». В составе московского «Динамо», за который он играл с 2011 по 2013 год, дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Амур
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России