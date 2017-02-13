Полунин, Мурыгин и Денис Алексеев — звезды дня в КХЛ
Постоянная рубрика «Три звезды»: каждый вечер «СЭ» называет трех главных героев игрового дня в КХЛ.
1. н. Александр ПОЛУНИН («Локомотив»), 2 (1+1) очка, 2 броска, 2 силовых приема.
2. в. Алексей МУРЫГИН («Локомотив»), 40 отраженных бросков.
3. н. Денис АЛЕКСЕЕВ («Адмирал»), 1 (1+0) очков, 1 бросок.
|13.02.2017 19:00
|Зрители 8099
|Регулярный чемпионат
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Александр Андриевский
Вратари
|Алексей Мурыгин
|Игорь Бобков
|1-й период
|01:04
|Александр Полунин (А. Ильенко, А. Локтионов)
|2-й период
|Михаил Фисенко
|21:16
|21:52
|Якуб Накладал (Б. Козун)
|28:52
|Артем Земченок
|36:12
|39:05
|Эмиль Галимов (В. Картаев)
|3-й период
|40:38
|Александр Полунин
|43:13
|Александр Полунин
|46:08
|Андрей Локтионов (А. Полунин)
|50:53
|Даниил Апальков (П. Коледов)
|Денис Алексеев (А. Конев, В. Краснослободцев)
|51:20
|56:19
|Павел Коледов
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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