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13 февраля 2017, 22:37 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Полунин, Мурыгин и Денис Алексеев — звезды дня в КХЛ

Постоянная рубрика «Три звезды»: каждый вечер «СЭ» называет трех главных героев игрового дня в КХЛ.

1. н. Александр ПОЛУНИН («Локомотив»), 2 (1+1) очка, 2 броска, 2 силовых приема.

2. в. Алексей МУРЫГИН («Локомотив»), 40 отраженных бросков.

3. н. Денис АЛЕКСЕЕВ («Адмирал»), 1 (1+0) очков, 1 бросок.

13.02.2017 19:00 Зрители 8099 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 6:1 Адмирал
(1:0, 2:0, 3:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Александр Андриевский
Вратари
Алексей Мурыгин Игорь Бобков
1-й период
01:04 Александр Полунин (А. Ильенко, А. Локтионов)
2-й период
Михаил Фисенко 21:16
21:52 Якуб Накладал (Б. Козун)
28:52
Артем Земченок 36:12
39:05 Эмиль Галимов (В. Картаев)
3-й период
40:38 Александр Полунин
43:13 Александр Полунин
46:08 Андрей Локтионов (А. Полунин)
50:53 Даниил Апальков (П. Коледов)
Денис Алексеев (А. Конев, В. Краснослободцев) 51:20
56:19 Павел Коледов
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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