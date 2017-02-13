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13 февраля 2017, 21:31 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Ярославский «Локомотив» разгромил владивостокский «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» разгромил на своем льду владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей отличились Александр Полунин (2-я минута), Якуб Накладал (22), Эмиль Галимов (40) Андрей Локтионов (47), Даниил Апальков (51) и Павел Коледов (57). Единственную шайбу гостей забросил Денис Алексеев (52).

В следующем, предпоследнем матче регулярного чемпионата, «Локомотив» 16 февраля примет на своем льду китайский «Куньлунь», а «Адмирал» в тот же день встретится на выезде с московским «Динамо».

13.02.2017 19:00 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 6:1 Адмирал
(1:0, 2:0, 3:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Александр Андриевский
Вратари
Алексей Мурыгин Игорь Бобков
1-й период
01:04 Александр Полунин (А. Ильенко, А. Локтионов)
2-й период
Михаил Фисенко 21:16
21:52 Якуб Накладал (Б. Козун)
28:52
Артем Земченок 36:12
39:05 Эмиль Галимов (В. Картаев)
3-й период
40:38 Александр Полунин
43:13 Александр Полунин
46:08 Андрей Локтионов (А. Полунин)
50:53 Даниил Апальков (П. Коледов)
Денис Алексеев (А. Конев, В. Краснослободцев) 51:20
56:19 Павел Коледов
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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