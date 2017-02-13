Ярославский «Локомотив» разгромил владивостокский «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей отличились Александр Полунин (2-я минута), Якуб Накладал (22), Эмиль Галимов (40) Андрей Локтионов (47), Даниил Апальков (51) и Павел Коледов (57). Единственную шайбу гостей забросил Денис Алексеев (52).

В следующем, предпоследнем матче регулярного чемпионата, «Локомотив» 16 февраля примет на своем льду китайский «Куньлунь», а «Адмирал» в тот же день встретится на выезде с московским «Динамо».