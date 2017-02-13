Ярославский «Локомотив» разгромил владивостокский «Адмирал» в матче КХЛ
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» разгромил на своем льду владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей отличились Александр Полунин (2-я минута), Якуб Накладал (22), Эмиль Галимов (40) Андрей Локтионов (47), Даниил Апальков (51) и Павел Коледов (57). Единственную шайбу гостей забросил Денис Алексеев (52).
В следующем, предпоследнем матче регулярного чемпионата, «Локомотив» 16 февраля примет на своем льду китайский «Куньлунь», а «Адмирал» в тот же день встретится на выезде с московским «Динамо».
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Александр Андриевский
Вратари
|Алексей Мурыгин
|Игорь Бобков
|1-й период
|01:04
|Александр Полунин (А. Ильенко, А. Локтионов)
|2-й период
|Михаил Фисенко
|21:16
|21:52
|Якуб Накладал (Б. Козун)
|28:52
|Артем Земченок
|36:12
|39:05
|Эмиль Галимов (В. Картаев)
|3-й период
|40:38
|Александр Полунин
|43:13
|Александр Полунин
|46:08
|Андрей Локтионов (А. Полунин)
|50:53
|Даниил Апальков (П. Коледов)
|Денис Алексеев (А. Конев, В. Краснослободцев)
|51:20
|56:19
|Павел Коледов
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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