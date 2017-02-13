Вратарь Майкл Гарнетт покинул «Медвешчак» и продолжит карьеру в «Берне»

В текущем сезоне канадский голкипер провёл 17 матчей и одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 90,3 и коэффициентом надёжности 3,15.



В расположении «Медвешчака» на два оставшихся матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом» осталось лишь 12 полевых хоккеистов, а именно 3 защитника и 9 нападающих, а также два вратаря — Сергей Гайдученко и Мате Томленович.