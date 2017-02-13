Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28760840/
13 февраля 2017, 19:47 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вратарь Майкл Гарнетт покинул «Медвешчак» и продолжит карьеру в «Берне»

Вратарь Майкл Гарнетт покинул хорватский «Медвешчак», сообщается на официальном сайте клуба. Он продолжит карьеру в швейцарском «Берне».

В текущем сезоне канадский голкипер провёл 17 матчей и одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 90,3 и коэффициентом надёжности 3,15.

В расположении «Медвешчака» на два оставшихся матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом» осталось лишь 12 полевых хоккеистов, а именно 3 защитника и 9 нападающих, а также два вратаря — Сергей Гайдученко и Мате Томленович.

Медвешчак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России