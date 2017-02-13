Защитник Катич ушёл из «Медвешчака», в команде 12 полевых игроков
Защитник Марк Катич перешёл из «Медвешчака» в «Шеллефтео».
Канадский хоккеист выступал за загребскую команду с момента её вступления в Континентальную хоккейную лигу. Защитник провёл 187 матчей, набрав 52 (14+38) очка при показателе полезности «-23». Хоккеист нередко играл на позиции нападающего.
В расположении «Медвешчака» на два оставшихся матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом» осталось лишь 12 полевых хоккеистов, а именно 3 защитника и 9 нападающих.
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