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ЗАДАЧА

Прошлым летом в клубе вновь произошли изменения в руководстве. Ушли люди, которые не имели никакого отношения к хоккею. Пришли те, кто хотел решать не свои задачи, а просто работать в команде. Правда, все быстро разрушилось. Например, генеральный менеджер клуба Евгений Михалкевич был уволен по ходу сезона, а затем на несколько дней на эту должность пришел совсем неизвестный человек. Бывший агент Дмитрий Смирнов тоже не задержался. Когда в клубе так часто меняют людей на столь высоков должности, то ни на что серьезное рассчитывать не приходится. Да и в самой команде не сумели решить кадровые проблемы, а попытка воссоединения звена Виталий Ситников — Игорь Магогин — Илья Скороходов войдет в историю КХЛ, как одна из самых неудачных. Нет ничего удивительного, что команда не попала в плей-офф.

ФИНАНСЫ

По идее череповецкий клуб мог бы стать аналогом «Нефтехимика». Деньги там платят вовремя, никаких задержек, и предприятию по силам выделять больше средств. Но года три-четыре назад решили сокращать бюджет, что сразу сказалось на качестве приглашаемых игроков. Может быть, в будущем все изменится.

ТРЕНЕРЫ

Александр ГУЛЯВЦЕВ

Дебютант КХЛ. До этого пермскому специалисту удавалось каждый год попадать в плей-офф ВХЛ с «Молотом», несмотря на не самый сильный подбор игроков. Он попадал с 16 лучших с игроками из первой лиги, он попадал, когда не платили деньги. Было видно, чего он хочет добиться от игроков «Северстали», но не всегда получалось по разным причинам. Известно, что весной в Череповце будут думать, оставлять ли Гулявцева. Но будет глупо увольнять его и звать какого-нибудь другого ветерана.

ЧУДО

Если бы в плей-офф выходили пресс-службы клубов, то череповецкий боролся бы за победу в регулярном чемпионате и был бы в финале Кубка Гагарина. Самые прогрессивные идеи, самые веселые ролики выходили именно у них. С их помощью игроки «Северстали» выглядели нормальными людьми, с отличным чувством юмора. Пожалуй, это самый успешный отдел в клубе.

ОТКРЫТИЕ

Нельзя сказать, что в Череповце появились какие-то молодые звезды. Но там вдруг заиграли те, от кого никто ничего не ждал. Нападающий Максим Трунев в КХЛ выступал еще в сезоне 2008/09, ему 26 лет. До этого сезона он был знаменит разве только тем, что как-то сменил три клуба за сезон. И вдруг 17 шайб, 12 передач. И ведь нельзя сказать, что его игровое время было большим — 16 минут за игру. Если он останется в Череповце (контракт заканчивается), то может стать лидером команды.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Очень много. Не будем снова повторять про тройку Магогина, да и к концу сезона из нее в составе остался только один Игорь. Закроем глаза на неудачные контракты с Алексеем Угаровым и Игорем Радуловым. Да и от Дмитрия Кагарлицкого ждали большего. По мне так очень сильно разочаровал вратарь Якуб Коварж. Да, все 19 побед — его заслуга. Но в начале сезона он очень часто не помогал. Слишком много матчей команда проиграла из-за него.

ЛЕГИОНЕРЫ

Про Якуба Коваржа мы уже сказали — ему гордиться нечем. Николай Стасенко формально считается гражданином России, по крайней мере, у него стоит наш флаг в заявке. Но по правилам Минспорта он не может считаться нашим хоккеистом, так как не имеет право играть за сборную.

Но к Стасенко как раз меньше всего вопросов. Он-то сыграл на своем уровне. Сейчас Николаю, как кажется, не хватает жесткости, но этому есть объяснения. Все-таки были тяжелые травмы.

Пара других защитников-иностранцев оставила неоднозначное впечатление. Адам Мазур — лидер команды по игровому времени, но у него «-15» и столько ошибок в важных встречах, что в иных бы местах с ним попрощались.

Клэй Уилсон в КХЛ давно, его брали для подключения к атакам, но он показал свой худший результат по очкам за время выступления в лиге. Чуть-чуть оправдывает то, что «минус» у американца вполне достойный.

Нападающий Войтех Полак — ошибка селекционного отдела. То есть с форвардами, умеющими забить, проблемы, но Полак по заброшенным шайбам уступил даже Евгению Монсу, играя в среднем на четыре минуты больше него. «Северстали» нужно менять компанию иностранцев.

СКАНДАЛ

Назначение и увольнение с поста генерального менеджера Дмитрия Смирнова. Этот агент в свое время пытался подружиться с журналистами, но сумел войти в доверие лишь к тем, кто неразборчив в связях. Какое-то время появлялись его комментарии в некоторых СМИ, поражающие пустотой. Типа, «сборная проиграла, но были шансы на победу, если бы реализовала моменты». Кто его назначил в клуб? Зачем? Это останется одной из тайн нашей лиги, так как никому не интересны эти подробности.

ЦИТАТЫ

— С «Северсталью» работает психолог — нам не хватает уверенности, — капитан команды Александр Евсеенков признался, что проблемы команды начались еще в ноябре. Психолог не помог.

— С одним голом тяжело выигрывать, — главный тренер команды Александр Гулявцев не менее десяти раз повторил эту фразу на пресс-конференции, и было понятно, в чем главная проблема команды.

— Самая большая обида в том, что клуб не предложил мне новой работы, — бывший генеральный менеджер клуба Евгений Михалкевич был сильно удивлен, когда с ним расторгли контракт в октябре.

ЗАБАВНАЯ ЦИФРА

2 матча за «Северсталь» провел лучший защитник ВХЛ прошлого сезона Александр Юксеев. В начале января контракт с ним расторгли, потеряв надежду на то, что он сумеет заиграть на более высоком уровне.