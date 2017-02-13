Итоги сезона в КХЛ. «Северсталь»: лучшая в клубе — только пресс-служба
Команда из Вологодской области пытается снова стать серьезным соперником в КХЛ, но дело пока идет туго.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЗАДАЧА
Прошлым летом в клубе вновь произошли изменения в руководстве. Ушли люди, которые не имели никакого отношения к хоккею. Пришли те, кто хотел решать не свои задачи, а просто работать в команде. Правда, все быстро разрушилось. Например, генеральный менеджер клуба Евгений Михалкевич был уволен по ходу сезона, а затем на несколько дней на эту должность пришел совсем неизвестный человек. Бывший агент Дмитрий Смирнов тоже не задержался. Когда в клубе так часто меняют людей на столь высоков должности, то ни на что серьезное рассчитывать не приходится. Да и в самой команде не сумели решить кадровые проблемы, а попытка воссоединения звена Виталий Ситников — Игорь Магогин — Илья Скороходов войдет в историю КХЛ, как одна из самых неудачных. Нет ничего удивительного, что команда не попала в
ФИНАНСЫ
По идее череповецкий клуб мог бы стать аналогом «Нефтехимика». Деньги там платят вовремя, никаких задержек, и предприятию по силам выделять больше средств. Но года
ТРЕНЕРЫ
Александр ГУЛЯВЦЕВ
Дебютант КХЛ. До этого пермскому специалисту удавалось каждый год попадать в
ЧУДО
Если бы в
ОТКРЫТИЕ
Нельзя сказать, что в Череповце появились
РАЗОЧАРОВАНИЕ
Очень много. Не будем снова повторять про тройку Магогина, да и к концу сезона из нее в составе остался только один Игорь. Закроем глаза на неудачные контракты с Алексеем Угаровым и Игорем Радуловым. Да и от Дмитрия Кагарлицкого ждали большего. По мне так очень сильно разочаровал вратарь Якуб Коварж. Да, все 19 побед — его заслуга. Но в начале сезона он очень часто не помогал. Слишком много матчей команда проиграла
ЛЕГИОНЕРЫ
Про Якуба Коваржа мы уже сказали — ему гордиться нечем. Николай Стасенко формально считается гражданином России, по крайней мере, у него стоит наш флаг в заявке. Но по правилам Минспорта он не может считаться нашим хоккеистом, так как не имеет право играть за сборную.
Но к Стасенко как раз меньше всего вопросов.
Пара других
Клэй Уилсон в КХЛ давно, его брали для подключения к атакам, но он показал свой худший результат по очкам за время выступления в лиге.
Нападающий Войтех Полак — ошибка селекционного отдела. То есть с форвардами, умеющими забить, проблемы, но Полак по заброшенным шайбам уступил даже Евгению Монсу, играя в среднем на четыре минуты больше него. «Северстали» нужно менять компанию иностранцев.
СКАНДАЛ
Назначение и увольнение с поста генерального менеджера Дмитрия Смирнова. Этот агент в свое время пытался подружиться с журналистами, но сумел войти в доверие лишь к тем, кто неразборчив в связях.
ЦИТАТЫ
— С «Северсталью» работает психолог — нам не хватает уверенности, — капитан команды Александр Евсеенков признался, что проблемы команды начались еще в ноябре. Психолог не помог.
— С одним голом тяжело выигрывать, — главный тренер команды Александр Гулявцев не менее десяти раз повторил эту фразу на
— Самая большая обида в том, что клуб не предложил мне новой работы, — бывший генеральный менеджер клуба Евгений Михалкевич был сильно удивлен, когда с ним расторгли контракт в октябре.
ЗАБАВНАЯ ЦИФРА
2 матча за «Северсталь» провел лучший защитник ВХЛ прошлого сезона Александр Юксеев. В начале января контракт с ним расторгли, потеряв надежду на то, что он сумеет заиграть на более высоком уровне.
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