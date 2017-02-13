ХК «Ак Барс» не давал рекомендации болельщикам воздержаться от поездки на матч в Уфе

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На последней встрече «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», которая состоялась 18 января и завершилась победой казанцев в овертайме со счетом 6:5, местные фанаты избили болельщика «Салавата». Портал «Бизнес-онлайн» 11 февраля написал, что казанский клуб рекомендовал болельщикам не посещать так называемое Зеленое дерби в Уфе, которое пройдет 14 февраля.