ХК «Ак Барс» не давал рекомендации болельщикам воздержаться от поездки на матч в Уфе
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Ак Барс» не давал своим болельщикам рекомендаций воздержаться от поездки в Уфу на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Салавата Юлаева». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе казанского клуба.
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На последней встрече «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», которая состоялась 18 января и завершилась победой казанцев в овертайме со счетом 6:5, местные фанаты избили болельщика «Салавата». Портал «Бизнес-онлайн» 11 февраля написал, что казанский клуб рекомендовал болельщикам не посещать так называемое Зеленое дерби в Уфе, которое пройдет 14 февраля.
«У нас зарезервирован гостевой сектор. Все наши болельщики, проживающие в Уфе, и те, кто решил добраться до нее самостоятельно, смогут купить на него билеты. Организованного выезда в этот раз не будет, но клуб не рекомендовал своим болельщикам воздержаться от посещения матча», — заявили в
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