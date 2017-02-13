Коваленко: Профсоюз поможет игрокам ХК «Сочи» составить заявления в прокуратуру
Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о ситуации с задолженностями в ХК «Сочи».
«По нашей информации, в ноябре, декабре и январе никаких контрактных выплат в ХК “Сочи” не производилось, а за октябрь игроки получили лишь 20 процентов от оклада. В такой нештатной ситуации отправляем в Сочи руководителя юридического отдела профсоюза. Он уже вылетел и будет на месте разбираться в ситуации. Нахожусь с ним на телефонной связи, возможно, уже сегодня предпримем определённые действия.
КХЛ не раз говорила о том, что все мы работаем в строгом соответствии с законодательством РФ. Это законодательство защищает права любого работника, каждый из которых в случае очевидных нарушений, связанных в частности с невыплатой заработной платы, имеет право обращаться в прокуратуру. А в определённых ситуациях — ещё и в Следственный комитет. На данном этапе мы планируем, что наш главный юрист непосредственно на месте поможет игрокам составить юридически правильные заявления в прокуратуру. С этого и начнём.
Определённый эффект от нашего выступления был. Руководство клуба тут же вышло на СМИ, были названы определённые сроки для погашений. К нашему большому сожалению, и эти сроки были нарушены. Якобы
Детально пообщаемся с нашим главным юристом, поймём, как действовать. Наша цель — не конфликт с руководством, наша цель — выплата зарплат хоккеистам клуба в точном соответствии с законом. Все вместе должны найти выход», — цитирует Коваленко
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