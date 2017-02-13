Владимир Воробьев: Увидев Гретцки, боялся войти в раздевалку

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НАЗАРОВ СРАЗУ МЕНЯ ПОНЯЛ

— Вы долгое время работали с Андреем Назаровым. Но резко разошлись, что странно. Почему?

— Между нами ничего не происходило, если вы это имеете в виду. Первого апреля 2015 года мне позвонил генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов и пригласил работать в клубе. Я сразу согласился.

— А Назаров?

— Сразу после этого разговора я ему набрал, все объяснил. Он меня понял, как мне кажется. Я сам неоднократно говорил, что работать в таком клубе, как «Динамо», моя мечта.

— У Назарова весьма неоднозначная репутация. Как вы с ним уживались?

— Андрей Викторович — очень хороший специалист, прекрасный мотиватор. Я взял у него что-то для своей работы. Мне вообще повезло с учителями. Работал с Дмитрием Квартальновым, Петерисом Скудрой, Назаровым. Было у кого поучиться.

— Так вот почему вы так кричите на арбитров?

— Да, в каких-то моментах я слишком эмоционален. Но, вы знаете, у меня очень много товарищей среди судей, а с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым я в отличных отношениях. Бывает, что иногда закипаю. Но при этом я хоть и эмоционален, но никого не оскорбляю. Просто громко обсуждаю момент.

— Когда последний раз такое было?

— В Загребе. Алексея Терещенко били в спину, работала молодая пара арбитров, и они никак не отреагировали, а нашему форварду потом лицо зашивали. Вы говорите, что я эмоционален только с арбитрами, но ведь это неправда. Я и с хоккеистами иногда разговариваю на повышенных тонах. Выигрывать хочется.

— Вернемся к Назарову. Вы с ним провели лучший сезон с «Донбассом». Следите за новостями из Донецка?

— И очень сильно переживаю. Знаете, когда мы там работали, не было ни малейших намеков на то, что случилось позже на Украине. Совсем никаких. А команда у нас была отличная. Много иностранцев, двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко, хорошие российские ребята. Пройди мы потом «Лев», то в финале бы, возможно, удачней сыграли бы с «Магниткой», чем чехи.

— Назаров потом с помощью знакомых вытаскивал из Донецка свою машину. А у вас там что-то осталось?

— Зимние вещи. Но я ничего не предпринимаю, чтобы их вернуть.

СО СКОБРЕВЫМ МОЖНО ГОВОРИТЬ О ХОККЕЕ ВЕСЬ ДЕНЬ

— В этом году мы видели два разных «Динамо». В первой половине турнира — это был очень слабый клуб, который мог спокойно не попасть в восьмерку. Затем неожиданно все изменилось, и команда одержала серию побед. Что случилось?

— По ходу сезона мы изменили тренировочный процесс. Если раньше занятия были долгими, примерно по полтора часа, то сейчас они короткие, но очень интенсивные. Уверен — это главная причина. К тому же у нас появился новый тренер по физической подготовке — Иван Скобрев. Олимпиец с богатым опытом, который привнес в наши тренировки очень много нового. Мы с ним очень быстро нашли общий язык и можем говорить о хоккее 24 часа в сутки. Плюс у нас все-таки очень неплохой коллектив. Молодежь выступает рядом с теми, кто выигрывал Кубок Гагарина. И нет равнодушных. А это важно.

— Вы уверены в Лукаше Кашпаре?

— А почему я не должен быть в нем уверен?

— Вы его выставляли на драфт отказов, причем два раза. В состав его вернул арбитраж КХЛ, и хоккеист мог затаить обиду.

— Не думаю, что он действительно вспоминает ту историю. Да, были сложности. Но его игра в последних матчах убедила, что Кашпар готов приносить пользу. Смотрите, сколько очков он набрал.

— Его проблема в том, что в межсезонье вы наигрывали его с одними партнерами, а в чемпионате стали ставить в другую тройку. Он потерялся, и тут же клуб его наказал.

— Вы не забывайте, что в начале сезона Лукаш заболел, а когда восстановился, то какие-то сочетания были уже сыграны. Возможно, вы и правы, но в тот момент Кашпар не показывал той игры, что мы от него ждали. Но сейчас все уже позади.

— Я задам еще один вопрос, который тревожил осенью. Мне было известно, что на тренировках вы наигрывали одни звенья на большинство, у них все получалось, но как только начинался официальный матч, то на площадку выходили другие люди.

— Было такое. Я все-таки не буду это комментировать, но постараюсь объяснить нашу тренерскую логику. Мы бы хотели, чтобы все хоккеисты получили навык игры в неравных составах. Да, поначалу такая тактика не срабатывала. Затем мы вернулись к привычным вариантам и поднялись с последнего места в лиге по реализации. Но начало сезона — время поэкспериментировать. Мы просто этим пользовались.

ПИЛИПЕНКО НАДО НАУЧИТЬСЯ СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ

— Раньше в фарм-клубе «Динамо» было очень много ребят, которые были довольны своим положением игрока ВХЛ. Теперь концепция поменялась, и в команде одни молодые игроки. Когда их станет больше в первой команде?

— Скоро, очень скоро. Я уже сейчас вижу, что там подрастает достаточно много сильных игроков, которые способны усилить клуб КХЛ.

— Артем Федоров дорос до национальной команды, а вот про Илью Шипова ничего не слышно, хотя он очень талантлив.

— Ему надо пересмотреть свое отношение к игре. Я согласен с вами насчет таланта Ильи. В «Динамо» все просто. Ты в равных условиях с опытными игроками. Побеждай их в честной конкуренции — будешь играть. Я уверен, что Илья справится и еще проявит себя. Посмотрите на то, как прогрессирует Ансель Галимов. Он ведь стал совершенно иначе действовать на льду и превратился в игрока основного состава. Так что проблемы Шипова только в нем самом.

— Мы все знаем, что Кирилл Пилипенко, выступающий в вашем фарм-клубе, один из самых техничных игроков в стране. Он играл за первую команду, но его быстро отправили в ВХЛ. Почему?

— Я согласен, что он технически оснащен очень прилично. Но для выступления в КХЛ этого мало. Нужно быть частью команды. Центральный нападающий не только атакует, но и ложится под шайбу. Мы так и не заметили, что Пилипенко хочет стать частью коллектива. Но если он изменится, то получит шанс.

— Из системы «Питтсбурга» вернулся нападающий Антон Злобин. Но весь сезон он проводит в ВХЛ.

— Проигрывает конкуренцию. Мы привлекаем его к тренировкам с первой командой, но пока на позиции крайнего форварда лучше смотрятся другие люди. Мы не можем просто так ставить тех, кто моложе. Они должны доказать, что лучше других.

С МЕССЬЕ СРАЗУ БЫЛО ПОНЯТНО — ЗВЕЗДА

— Вы ведь играли еще в те времена, когда все держалось на советской системе подготовки. От чего отказались, когда стали тренером?

— От длинных занятий. Помню, при Сергее Михалеве мы могли провести два часа на льду вечером, полтора часа — минимум. И это было второе занятие. Я прекрасно понимаю, что мир изменился, жизнь изменилась. У хоккеистов плотный календарь — им надо больше отдыхать.

— Даете неожиданные выходные?

— Постоянно. После сложного выезда, после трудного перелета. На прошлой неделе мы в субботу дали хоккеистам отдохнуть.

— Наверное, и собрания теперь короче?

— Раньше смотрели полный матч с комментариями, и все растягивалось часа на три. Теперь это не пройдет.

— Вы же поиграли в НХЛ. Пусть и недолго, но зато в «Рейнджерс» и «Эдмонтоне». Выходили на лед в звене с Уэйном Гретцки.

— Знаете, я первый раз приехал на стадион, подошел к раздевалке, открываю дверь и вижу Уэйна. Зайти боялся.

— Почему?

— Да как почему? Что за странный вопрос! Я про него книжки читал, он для меня был божеством, а тут он в раздевалке.

— Что Гретцки?

— Ничего, сидел яблоко грыз. Поздоровался со мной так, словно знакомы тысячу лет. Он уже ветераном был, на пути к завершению карьеры. Достаточно скромный. Зато когда в раздевалку заходил Марк Мессье, то сразу понятно, что появилась звезда. Помню, заходит он, ему приносят коробку коньков, он берет новую пару и сразу на лед — играть. Представляете?

— Нет.

— Взять новые коньки и на игру? Я с новой парой месяц занимался, чтобы нога к ним привыкла. Не сказать, что у меня была яркая карьера в НХЛ, но я все-таки исполнил свою мечту. Хотя если бы была возможность, то кое-что поменял.

— Что?

— Английский бы выучил. В школе я изучал немецкий, а без английского в Северной Америке нельзя. Уверен, что мне бы было гораздо легче.

— Напоследок хотелось узнать ваше мнение о возможном сокращении КХЛ. Говорят, что если исключить некоторые клубы, то станет лучше.

— Я понимаю, что если останется, допустим, 18 команд, то уровень лиги, возможно, и повысится. Но если вспомнить нынешний сезон, то понимаешь, что проходных-то игр у «Динамо» не было. Говорят, что разрыв увеличивается. Я этого не заметил. Очень непростые встречи были с любыми клубами: Ригой, Новокузнецком, «Югрой». И если честно, то мне на эту тему говорить не хочется, так как думать-то надо о другом. Плей-офф скоро. Мы еще ничего не доказали. Но, мы знаем, как и куда идти. Цель одна — Кубок Гагарина.

Владимир ВОРОБЬЕВ

Родился 2 ноября 1972 года в Череповце.

Нападающий.

В России выступал за «Северсталь» (1989 — 1993, 2000 — 2001, 2010 — 2011), «Динамо» М (1993 — 1996, 2002 — 2005), «Ак Барс» (2005 — 2007) и «Салават Юлаев» (2007 — 2009). В 1992 году был задрафтован «Рейнджерс» под 240-м номером. В НХЛ сыграл 33 матча за «Рейнджерс» и «Эдмонтон», набрал 16 (9+7) очков.

Четырехкратный чемпион России (1995, 2005, 2006, 2008). Участник двух чемпионатов мира в составе сборной России (1995, 1996).

С 2011 года работал помощником главного тренера в клубах КХЛ: «Северстали» (2011−13), «Донбассе» (2013−14), «Барысе» (2014−15) и московском «Динамо» (2015−17).