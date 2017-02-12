Третьяк: ФХР должна создать условия, чтобы Капризов как можно дольше оставался в КХЛ

Сборная России благодаря победе над командой Чехии на Шведских хоккейных играх в Гетеборге в воскресенье досрочно обеспечила себе первое место в общем зачете Евротура сезона-2016/17. Капризов, проводивший свой дебютный турнир в составе национальной команды, оформил хет-трик в игре со шведами, а в матче с чехами отметился результативной передачей.

«Самое главное — чтобы у Капризова голова не закружилась, — сказал Третьяк корреспонденту “Р-Спорт” по телефону. — Потому что успех может быть кратковременным, если останавливаешься в прогрессе. Я сам такое проходил. Может, я три гола и не забивал, зато пропускал меньше трех. Главное — чтобы он дальше работал над собой. Он может вырасти в хорошего хоккеиста при хорошей работе и самоотдаче. Нам надо создать все необходимые от нас условия, чтобы он не уезжал и как можно дольше играл в КХЛ».

Ранее в 2017 году Капризов в составе молодежной сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата мира, проходившего в Канаде.