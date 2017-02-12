Третьяк: ФХР должна создать условия, чтобы Капризов как можно дольше оставался в КХЛ
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Федерация хоккея России (ФХР) должна создать все необходимые условия, чтобы форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов как можно дольше оставался играть в России, заявил президент организации Владислав Третьяк.
Сборная России благодаря победе над командой Чехии на Шведских хоккейных играх в Гетеборге в воскресенье досрочно обеспечила себе первое место в общем зачете Евротура сезона-2016/17. Капризов, проводивший свой дебютный турнир в составе национальной команды, оформил
«Самое главное — чтобы у Капризова голова не закружилась, — сказал Третьяк корреспонденту “Р-Спорт” по телефону. — Потому что успех может быть кратковременным, если останавливаешься в прогрессе. Я сам такое проходил. Может, я три гола и не забивал, зато пропускал меньше трех. Главное — чтобы он дальше работал над собой. Он может вырасти в хорошего хоккеиста при хорошей работе и самоотдаче. Нам надо создать все необходимые от нас условия, чтобы он не уезжал и как можно дольше играл в КХЛ».
Ранее в 2017 году Капризов в составе молодежной сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата мира, проходившего в Канаде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter