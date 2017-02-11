Майоров: Я против того «общения», которое было у «Спартака» с болельщиками
Вице-президент ФХР Борис Майоров заявил, что ему очень понравился новый формат Матча звезд КХЛ. Также руководитель отметил, что не видит смысла лезть в работу тренерского штаба «Спартака» и проводить «общение» с игроками, как это делали болельщики красно-белых.
— Матч звезд КХЛ смотрели?
— Не только смотрел, но и был в Уфе, — цитирует сайт КХЛ Майорова. — Очень хорошие впечатления. Все было просто здорово организовано. Целя неделя хоккея — молодежный, взрослый, женский. Мне понравился и формат Матча звезд, и
— В нынешнем сезоне «Спартаку» снова не удалось попасть в
— Нет. И вообще я принципиально против таких вещей. Как, впрочем, и того «общения», которое недавно было с командой у болельщиков. Я отлично знаю особенности тренерской работы. Знаю, что никакой тренер не приветствует, когда в его дела вмешиваются посторонние. Даже если это коллеги. В лучшем случае он просто выслушает твое мнение. В свое время, будучи президентом «Спартака», я пытался
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