Майоров: Я против того «общения», которое было у «Спартака» с болельщиками

— Матч звезд КХЛ смотрели?

— Не только смотрел, но и был в Уфе, — цитирует сайт КХЛ Майорова. — Очень хорошие впечатления. Все было просто здорово организовано. Целя неделя хоккея — молодежный, взрослый, женский. Мне понравился и формат Матча звезд, и мастер-шоу с новыми задумками. Хоккейный биатлон — просто великолепно. Одним словом — самые приятные ощущения я испытал, находясь в Уфе.

— В нынешнем сезоне «Спартаку» снова не удалось попасть в плей-офф. Не было ли у вас желания по ходу сезона поговорить с игроками, тренерами, посоветовать что-то?