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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28738488/
11 февраля 2017, 11:38 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Майоров: Я против того «общения», которое было у «Спартака» с болельщиками

Вице-президент ФХР Борис Майоров заявил, что ему очень понравился новый формат Матча звезд КХЛ. Также руководитель отметил, что не видит смысла лезть в работу тренерского штаба «Спартака» и проводить «общение» с игроками, как это делали болельщики красно-белых.

— Матч звезд КХЛ смотрели?

— Не только смотрел, но и был в Уфе, — цитирует сайт КХЛ Майорова. — Очень хорошие впечатления. Все было просто здорово организовано. Целя неделя хоккея — молодежный, взрослый, женский. Мне понравился и формат Матча звезд, и мастер-шоу с новыми задумками. Хоккейный биатлон — просто великолепно. Одним словом — самые приятные ощущения я испытал, находясь в Уфе.

— В нынешнем сезоне «Спартаку» снова не удалось попасть в плей-офф. Не было ли у вас желания по ходу сезона поговорить с игроками, тренерами, посоветовать что-то?

— Нет. И вообще я принципиально против таких вещей. Как, впрочем, и того «общения», которое недавно было с командой у болельщиков. Я отлично знаю особенности тренерской работы. Знаю, что никакой тренер не приветствует, когда в его дела вмешиваются посторонние. Даже если это коллеги. В лучшем случае он просто выслушает твое мнение. В свое время, будучи президентом «Спартака», я пытался что-то подсказать. Но это никакого действия не возымело. Поэтому ни с тренерами, ни с командой я не общался и делать этого не собираюсь.

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