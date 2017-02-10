Игроки «Сочи» подадут заявление в прокуратуру из-за долгов
Как стало известно «СЭ», 13 февраля игроки ХК «Сочи» собираются подать заявление в прокуратуру в связи с долгами клуба по зарплате — хоккеисты не получали деньги с октября прошлого года.
По нашей информации, это решение согласовано с профсоюзом хоккеистов КХЛ.
Ранее руководство клуба обещало погасить задолженности сегодня, однако вновь перенесло дату выплат — теперь на 14 февраля. Однако хоккеисты не собираются ждать и уже в понедельник готовятся либо подавать заявление в прокуратуру, либо обращаться в дисциплинарный комитет по поводу досрочного расторжения контракта. (Алексей ШЕВЧЕНКО).
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