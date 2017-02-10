Игроки «Сочи» подадут заявление в прокуратуру из-за долгов

По нашей информации, это решение согласовано с профсоюзом хоккеистов КХЛ.

Ранее руководство клуба обещало погасить задолженности сегодня, однако вновь перенесло дату выплат — теперь на 14 февраля. Однако хоккеисты не собираются ждать и уже в понедельник готовятся либо подавать заявление в прокуратуру, либо обращаться в дисциплинарный комитет по поводу досрочного расторжения контракта. (Алексей ШЕВЧЕНКО).