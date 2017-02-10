Сергей Федоров: ЦСКА будет доволен, если поднимет над головой трофей регулярки
Генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров подчеркнул, что на данный момент команда готовится к
плей-офф КХЛ.
По его словам, армейцы будут стремиться к тому, чтобы завоевать чемпионство по итогам регулярного чемпионата.
— Мы сейчас работаем над физическими качествами игроков, над выносливостью, — начал Федоров. — Будем довольны, если поднимем трофей над головой. А сейчас идет рабочий процесс. Он очень сложный для некоторых хоккеистов, потому что не все сталкивались с такими нагрузками. Много чего интересного происходит. Ребята держат удар, стараются, им тяжело, но они пытаются показать свои лучшие качества, даже будучи очень уставшими.
— Принципиально ли занять первое место в регулярке?
— Когда осталось три игры, о принципиальности говорить не стоит, но мы точно будем стремиться к этому. Если отработаем этот отрезок правильно и выиграем три оставшихся матча, можно будет сказать, что мы сделали все, что могли в регулярке. А дальше, если соперник нам поможет, то будет
Неважно, выше ты в таблице или ниже. Это другая игра, другой подход к игре. Каждая ошибка на вес золота. Мы хотели бы совместить эти моменты. Самое главное — в последних трех матчах регулярного чемпионата показать ту игру, в которую будем играть в
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