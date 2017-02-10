Дмитрий Квартальнов: К плей-офф все травмированные игроки должны быть в строю

Армейцы на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

— Какая ситуация с травмированными игроками: Андроновым, Паниным, Кошелевым?

— К плей-офф все ребята должны быть готовы, — сказал Квартальнов. — Только Панин пока занимается по индивидуальной программе. Кошелев и Андронов работают в общей группе.

— Довольно тем, как команда подходит к плей-офф?

— Мы проделали определенную работу, которую запланировали. А остальное покажет лед.

— Светлаков уехал в сборную после сотрясения мозга. Не видите в этом проблемы?

— Он полностью восстановился. Мы же не отправим игрока в сборную с травмой. Нам не дадут это сделать.

— Создает ли дополнительные проблемы в подготовке тот факт, что некоторые ребята уехали в сборную и ЦСКА тренируется не в полном составе?

— У нас в национальную команду на этот раз уехал маленький десант. Конечно, состав приходится варьировать, но ничего страшного. Для сборной мы всегда готовы отпустить игроков. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ).