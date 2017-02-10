Дмитрий Квартальнов: К плей-офф все травмированные игроки должны быть в строю
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов заявил, что клуб всегда готов отпустить игроков в сборную России, а также отметил, что травмированные игроки близки к возвращению в состав.
Армейцы на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.
— Какая ситуация с травмированными игроками: Андроновым, Паниным, Кошелевым?
— К
— Довольно тем, как команда подходит к
— Мы проделали определенную работу, которую запланировали. А остальное покажет лед.
— Светлаков уехал в сборную после сотрясения мозга. Не видите в этом проблемы?
— Он полностью восстановился. Мы же не отправим игрока в сборную с травмой. Нам не дадут это сделать.
— Создает ли дополнительные проблемы в подготовке тот факт, что некоторые ребята уехали в сборную и ЦСКА тренируется не в полном составе?
— У нас в национальную команду на этот раз уехал маленький десант. Конечно, состав приходится варьировать, но ничего страшного. Для сборной мы всегда готовы отпустить игроков. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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