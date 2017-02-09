Форварды «Салавата Юлаева» Соин и Бодров приступили к тренировкам

Как сообщается, оба игрока могут принять участие в игре с «Ак Барсом», которая состоится 14 февраля в Уфе.



34-летний Соин в текущем сезоне сыграл всего 7 матчей. 29-летний Бодров набрал 23 (8+15) очка в 51 матче.