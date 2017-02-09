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9 февраля 2017, 20:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форварды «Салавата Юлаева» Соин и Бодров приступили к тренировкам

Нападающие «Салавата Юлаева» Сергей Соин и Евгений Бодров восстановились после травм и приступили к тренировкам с основной группой, информирует «Спорт Бизнес Online».

Как сообщается, оба игрока могут принять участие в игре с «Ак Барсом», которая состоится 14 февраля в Уфе.

34-летний Соин в текущем сезоне сыграл всего 7 матчей. 29-летний Бодров набрал 23 (8+15) очка в 51 матче.

Салават Юлаев
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