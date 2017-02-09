Петренко: «Динамо» (Москва) может рассчитывать на большее, чем второй раунд плей-офф
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» в этом году должны как минимум повторить результат предыдущих двух сезонов и выйти во второй раунд плей-офф КХЛ, но могут рассчитывать и на большее, заявил агентству «Р-Спорт» олимпийский чемпион Сергей Петренко, тренирующий входящий в систему «бело-голубых» ХК МВД.
«Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, уступая ярославскому «Локомотиву» третью строчку по дополнительным показателям. В предыдущих двух сезонах «Динамо» доходило до второго раунда
«Конечно, психологически важно занять третье место в конференции, это даст “Динамо” больше уверенности. И сейчас команда очень тщательно готовится, насколько мне известно, к последним трем играм регулярного чемпионата и старту
«Важно, что сейчас очень высокая конкуренция внутри команды за место в составе, никто не хочет уступать. Настрой у всех ребят очень серьезный, они сами хотят доказать,