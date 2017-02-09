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9 февраля 2017, 17:25 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Петренко: «Динамо» (Москва) может рассчитывать на большее, чем второй раунд плей-офф

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» в этом году должны как минимум повторить результат предыдущих двух сезонов и выйти во второй раунд плей-офф КХЛ, но могут рассчитывать и на большее, заявил агентству «Р-Спорт» олимпийский чемпион Сергей Петренко, тренирующий входящий в систему «бело-голубых» ХК МВД.

«Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, уступая ярославскому «Локомотиву» третью строчку по дополнительным показателям. В предыдущих двух сезонах «Динамо» доходило до второго раунда плей-офф, где уступало СКА (Санкт-Петербург).

«Конечно, психологически важно занять третье место в конференции, это даст “Динамо” больше уверенности. И сейчас команда очень тщательно готовится, насколько мне известно, к последним трем играм регулярного чемпионата и старту плей-офф. Повторить результат предыдущих двух сезонов команда точно должна, но вторым раундом не стоит ограничиваться, команда может рассчитывать на большее, стоит задача выиграть Кубок Гагарина, а там посмотрим, как сложится», — сказал Петренко по телефону.

«Важно, что сейчас очень высокая конкуренция внутри команды за место в составе, никто не хочет уступать. Настрой у всех ребят очень серьезный, они сами хотят доказать, что-то омоложение “Динамо”, которое было проведено в последние два сезона, дает результат. Понятно, что на Западе есть СКА и ЦСКА, но со всеми можно играть, всех обыгрывать. В СКА тоже играют живые люди, все могут оступиться», — заключил Петренко.

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