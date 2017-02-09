Анатолий Голышев: Не буду против, если меня обменяют в СКА

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В интервью «СЭ» он рассказал о Матче Звезд, работе с Владимиром Крикуновым и Олегом Знарком и поделился мнением о возможном переходе в другую команду.

ДОВЕРИЕ ТРЕНЕРА СБОРНОЙ МЕНЯ ОКРЫЛЯЕТ.

— Недавно вы были на Матче Звезд в Уфе.

— Понравилось гораздо больше, чем год назад в Москве, так как времени у игроков было побольше. Можно было пообщаться и отдохнуть, переключиться. В прошлом году мы весь день провели на стадионе, были огромные паузы, все устали. На этот раз, как мне кажется, все было организовано более удачно.

— Вы, наверное, удивились, что вас позвали на эту игру?

— Вы даже не представляете, насколько сильно. Стою в магазине, а тут звонит Никита Трямкин из «Ванкувера», поздравляет. Был уверен, что он шутит. Пришел домой, посмотрел в сети — правда, выбрали. Спасибо болельщикам за доверие.

— Вы сыграли на Матче Звезд, затем вернулись в Екатеринбург, и вас вызвали в национальную команду. Вы понимаете, почему Олег Знарок приглашает вас, несмотря на то, что дела в клубе не клеятся?

— И снова хотел бы поблагодарить Олега Знарка за это приглашение. Он дает понять, что прекрасно понимает, как я умею действовать, а проблемы в клубе скорее субъективные, чем объективные. И доверие тренера окрыляет меня.

— Вы о чем?

— О невезении. Я уже говорил, а сейчас повторю — мне просто не везет. В прошлом сезоне заходило все, а в этом — наоборот. Допустим, сейчас я могу бросать в пустой угол, но шайба заденет чей-нибудь шнурок и изменит направление. Радует, что моменты есть, но печально, что я не могу их реализовать.

НЕ МОГУ ОЦЕНИВАТЬ КРИКУНОВА.

— Смена тренера не принесла никакого облегчения команде. Вы уже фактически выпали из борьбы за плей-офф.

— Математические шансы у нас есть, и команда приложит все силы для того, чтобы решить задачу. Хотя не стоит никого обманывать и говорить, что у нас хорошее положение. Но будем цепляться.

— Но с новым тренером не угадали.

— Я хоккеист и не имею права обсуждать тренера. На самом деле, зря говорят, что у меня были какие-то конфликты с Андреем Разиным. Он принимал решения, а я выполнял приказы. И сейчас точно такая же ситуация. Тренер говорит — я стараюсь сделать.

— Правда ли, что перед последними матчами вас заперли на базе?

— Да.

— Я уж думал, что такого не бывает. Вы недовольны?

— Я не могу это оценивать. У Владимира Крикунова свои методы, которые приносили результат. И он сейчас применяет в деле то, что помогало ему побеждать раньше.

— При этом у вас были очень тяжелые тренировки между матчами.

— Не забывайте, что я уезжал на Матч звезд, так что какие-то занятия пропустил. Ребята говорили, что нагрузку давали приличную. Но опять же повторю — вы не дождетесь от меня никаких оценок. В других клубах у Крикунова это приносило результат, почему же он должен отказываться от проверенного?

— Говорят, что тренеры не помнят ваше имя и часто называют не Анатолием, а иначе.

— Вы прямо уже хотите, чтобы я рассказал все, что творится в раздевалке? Не знаю, откуда у вас информация, которая точно не для посторонних.

— Но про угрозы, мол, если вы не попадете в плей-офф, то будете тренироваться по два раза в день до 30 апреля, слышали многие.

— Без комментариев. Но у нас контракты до 30 апреля, и клуб имеет право устраивать тренировки.

ВЫБОР «АЙЛЕНДЕРС» НЕ РАССЛАБИЛ МЕНЯ.

— Одна из версий, почему вы стали играть хуже, — это драфт НХЛ. Мне говорили, что, как только вас выбрал «Айлендерс», то вы снизили требования к себе.

— После драфта я как раз понял, что у меня появилась возможность сыграть на таком уровне, и стал гораздо серьезней относиться к тренировкам и играм. Тем более, американцы совсем про меня не забывают. Звонят, интересуются. Даже как-то приехали представители клуба на встречу.

— И что говорили?

— Рассказывали, что ждут от меня, в чем мне стоит добавить, на что обратить внимание. Они во мне заинтересованы, и это мобилизует. Выбор на драфте сделал меня гораздо серьезней.

— Вы поедете летом в Нью-Йорк?

— Не летом, а весной, в мае. Клуб хочет, чтобы я приехал, осмотрелся, увидел город, стадион. Полечу с женой и сыном — хорошая возможность посмотреть Нью-Йорк. Но в тренировочный лагерь к ним не полечу, ведь у нас уже начнется предсезонная подготовка.

— Еще ходят слухи, что летом вы можете сменить команду.

— Так у меня еще контракт на два года. Я слышал про эти разговоры, но это тот случай, когда от меня совсем ничего не зависит. Обменяют — соберу вещи и поеду, куда скажут.

— Вас сватают в СКА.

— Если это случится, то я, понятно, не буду против. Но мы рассуждаем о тех вещах, которые от меня не зависят.

— Рассказывают, что «Автомобилист» вас серьезно наказал на фол на Вацлаве Недоросте в Братиславе.

— Там был штраф от КХЛ и, узнав его размер, даже вздохнул с облегчением. Это 50 тысяч рублей плюс сумма за три матча, которые я пропускал. Учитывая, что у меня не самая большая зарплата, а это сумма формируется из контракта, то это были отнюдь не огромные деньги. Но потом в клубе сообщили, что я буду получать лишь 20 процентов во время действия дисквалификации. Говорят, что все в соответствии с регламентом.

— С каким еще регламентом?

— Я вам передал, что мне сказали. Я хотел бы вернуться к тому эпизоду в Братиславе. Сейчас ведь уже ничего не изменится, и мне нет смысла обманывать. Я уверен, что сыграл против Недороста чисто. Не уверен, что в том моменте было даже две минуты штрафа. Мне же дали «5+20» и еще три матча.

— Вы шли его бить.

— Шел, но он был с шайбой. Кроме того, если бы я не пошел его бить, то они бы организовали опасную атаку, убегали «три в два». Так что мой поступок был в интересах команды.

СЫНУ ПОНРАВИЛОСЬ, КАК Я КАТАЛСЯ.

— Мало кто знает, но на первом этапе Евротура вы серьезно заболели, но все равно не ушли со льда.

— Вы уж не преувеличивайте. В третьем периоде у меня вдруг обострилась аллергия непонятно на что. Если честно, то сейчас ничего не вспомню из той игры — все как в тумане.

— Что это было?

— Да я так и не понял. Просто началось, а после игры закончилось. Надо было уйти в раздевалку, но это сборная. В национальной команде так не делается. Я доиграл и, надеюсь, сумел принести пользу команде.

— Недавно вы разместили фотографию, на которой катаете сына после матча.

— Жена говорит, что, когда я ушел, то он рвался на лед, хотел еще кататься. Видимо, хоккеистом будет, и у него для этого есть все шансы. Да, ему исполнилось полгода, и я решил покатать его. Понравилось обоим.

— Матчи ваши смотрит?

— Смотрит и кричит сильно, если я играю плохо. Иногда после поражений не разговаривает со мной. Думаю, что все прекрасно понимает, что у папы пока не идет.

— Недавно на арене в Екатеринбурге возник пожар. И только посмотрев фотографии, я понял, что у вас очень старый стадион.

— Да все говорят, что новый построят. Быстрей бы. Пожар же был небольшим, но даже на следующий день ощущался запах гари.

— Плохая примета.