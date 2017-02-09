КХЛ оставила без изменений наказание Евгения Лисовца и оштрафовала его

На 23-й минуте матча защитник «Динамо» Евгений Лисовец был наказан за подножку большим и дисциплинарным до конца игры штрафом. Принято решение оставить без изменений это наказание — и согласно п. 1.10. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

