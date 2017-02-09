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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28713568/
9 февраля 2017, 11:02 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ оставила без изменений наказание Евгения Лисовца и оштрафовала его

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» (Минск) — «Витязь», состоявшегося 7 февраля 2017 года.

На 23-й минуте матча защитник «Динамо» Евгений Лисовец был наказан за подножку большим и дисциплинарным до конца игры штрафом. Принято решение оставить без изменений это наказание — и согласно п. 1.10. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
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