КХЛ оставила без изменений наказание Евгения Лисовца и оштрафовала его
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» (Минск) — «Витязь», состоявшегося 7 февраля 2017 года.
На 23-й минуте матча защитник «Динамо» Евгений Лисовец был наказан за подножку большим и дисциплинарным до конца игры штрафом. Принято решение оставить без изменений это наказание — и согласно п. 1.10. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
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