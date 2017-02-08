Тимченко считает вероятным появление второго китайского клуба в КХЛ

«Это будет зависеть от успешности “Куньлуня”. Как только “Куньлунь” поднимет интерес к хоккею в Китае, я думаю, вероятно, будет играть в лиге и второй китайский клуб», — передаёт слова Тимченко Rambler News Service.



Сезон-2016/17 стал дебютным для китайского клуба в КХЛ. В настоящее время «Куньлунь» занимает 6-е место в Восточной конференции КХЛ, но клуб пока не обеспечил себе место в плей-офф.