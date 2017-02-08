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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28704890/
8 февраля 2017, 15:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Тимченко считает вероятным появление второго китайского клуба в КХЛ

Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко сообщил, что считает вероятным появление второго китайского клуба в лиге.

«Это будет зависеть от успешности “Куньлуня”. Как только “Куньлунь” поднимет интерес к хоккею в Китае, я думаю, вероятно, будет играть в лиге и второй китайский клуб», — передаёт слова Тимченко Rambler News Service.

Сезон-2016/17 стал дебютным для китайского клуба в КХЛ. В настоящее время «Куньлунь» занимает 6-е место в Восточной конференции КХЛ, но клуб пока не обеспечил себе место в плей-офф.
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