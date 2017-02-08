10 лучших игроков сезона из Европы, которые могут приехать в КХЛ

Каждый год скауты российских клубов привозят в КХЛ новых игроков из Европы и Северной Америки. Февраль считается одним из решающих месяцев для комплектования команд на следующий сезон. К этому времени российские клубы определяются с легионерами, которые неплохо проявили себя в регулярных чемпионатах европейских стран, а затем уже отдельно просматривают их в плей-офф.



Шведская пресса уже сообщала, что одним из новичков КХЛ станет защитник Хенрик Тёммернес из «Фрёлунды». По слухам, он станет игроком клуба «Сочи», где выступает его друг Оскар Фантенберг. Предлагаем познакомиться ещё с 10 игроками из ведущих европейских чемпионатов, которые могут заинтересовать клубы нашей лиги.

Юхан Сундстрём, 24 года, «Фрёлунда» (Швеция)

Сезон-2016/17: 36 матчей, 33 (11+12) очка



Одноклубник Тёммернеса Сундстрём имеет схожую с ним историю. Пару лет назад они уехали в Северную Америку, но не смогли пробиться в НХЛ и вернулись домой. Сундстрём играл в системе «Айлендерс» и провёл даже 11 матчей за команду в НХЛ. Юхан играет на проблемной для российского хоккея позиции центрфорварда, имеет отличные габариты, не боится силовой борьбы. В прошлом сезоне он стал самым ценным игроком плей-офф шведского чемпионата, а пять лет назад выиграл золото молодёжного чемпионата мира.



Эмиль Петтерссон, 23 года, «Вякшё» (Швеция)

Сезон-2016/17: 41 матч, 26 (10+16) очков



Об Эмиле в этом году за океаном вспомнили только из-за его брата Элиаса, который будет выбран на ближайшем драфте НХЛ выше своего брата. Петтерссона-старшего в 2013 году «Нэшвилл» выбрал в шестом раунде, но его переезд в США пока не планируется. Эмиль так же, как Сундстрём, играет на позиции центрфорварда, но не обладает такими мощными габаритами. Он мобильный и креативный хоккеист. Часто меняет клубы, поэтому переезд в Москву или за Урал не должен стать для него проблемой.

Оскар Альсенфельт, 29 лет, «Мальмё» (Швеция)

Сезон-2016/17: 27 матчей, коэффициент надёжности 1,44, 95,3% отражённых бросков



Московский «Спартак» прошлым летом подписал контракт с 32-летним Маркусом Свенссоном. Почему бы и другим клубам не продолжить приглашать себе опытных голкиперов? Альсенфельт по итогам регулярного чемпионата главный претендент на приз лучшему вратарю сезона шведской лиги. При этом два прошлых года были не очень удачными для него, сейчас он на пике формы и, возможно, карьеры, поэтому сейчас лучшее время сделать ещё один шаг вперёд.

Йони Ортио, 25 лет, «Шеллефтео» (Швеция)

Сезон-2016/17: 33 матча, коэффициент надёжности 2,10, 92,2% отражённых бросков



Финский голкипер Ортио после трёх сезонов в Северной Америке приехал не на родину, даже не в КХЛ, а в шведский чемпионат. В этом плане очень странно, почему российские клубы не смогли перехватить его. В «Шеллефтео» Йони заменил Свенссона, не ставшего ключевым игроком в «Спартаке». Ортио — надёжный голкипер, умеющий играть клюшкой, несколько дней назад он продлил контракт со шведской командой ещё на один сезон. Возможно, это станет камнем преткновения для перехода в КХЛ.

Хенрик Хаапала, 22 года, «Таппара» (Финляндия)

Сезон-2016/17: 43 матча, 51 (13+38) очко



В прошлом сезоне Хаапала играл вместе с Патриком Лайне и нынешним игроком «Амура» Кристианом Кууселой. В этом Хенрик взял бремя лидерства на себя не только в клубе, но и во всей лиге. В теории Хаапала может повторить путь Миро Аалтонена, который в том же возрасте приехал в «Витязь» и стал звездой команды. Форварда не выбрали на драфте НХЛ, поэтому он открыт для предложений любого клуба, год в КХЛ может стать хорошим мостиком на пути в Северную Америку.

Йессе Виртанен, 25 лет, «Лукко» (Финляндия)

Сезон-2016/17: 47 матчей, 31 (7+24) очко.



Второй год Виртанен показывает отличную статистику для защитника, здесь может насторожить только отрицательный показатель полезности. Если вам нужен защитник для игры в большинстве, то Виртанен будет идеальным вариантом. Его не выбирали на драфте НХЛ, а несколько сезонов он только и ходил из аренды в аренду перед тем, как закрепиться в составе родного «Лукко». Небольшой рост может стать проблемой для переезда в Северную Америку, но не в Россию.

Н. Доминик Кубалик, 21 год, «Пльзень» (Чехия)

Сезон-2016/17: 44 матча, 42 (27+15) очка.



Старший брат Доминика Томаш провёл несколько сезонов в КХЛ, но ничем не запомнилось, кроме того, что был в составе пражского «Льва», когда команда дошла до финала Кубка Гагарина. Кубалик-младший сейчас лучший снайпер чешского чемпионата, регулярно проявляет себя в сборной на этапах Евротура. «Лос-Анджелес» наверняка захочет в скором времени вытащить этого игрока из Европы, но на их пути может стать уфимский «Салават Юлаев», выбравший его на драфте КХЛ в 2016 году.

Томаш Хика, 23 года, «Млада Болеслав» (Чехия)

Сезон-2016/17: 41 матч, 33 (14+19) очка.



Динамичный крайний форвард Хика удачно проводит последние два сезона в родной Чехии после скитаний по лиге Квебека и Швеции. С этого сезона его начали вызывать на этапы Евротура, где он надеется приглянуться российским клубам КХЛ. Несколько лет назад на драфте НХЛ его выбрала «Филадельфия», за которую он даже поиграл в предсезонных матчах. Томаш ещё молод и переезд в КХЛ только поможет ему быстрее поднять свой уровень.

Марк Аркобелло, 28 лет, «Берн» (Швейцария)

Сезон-2016/17: 43 матча, 47 (23+24) очков.



Прошлым летом выпускник Йельского университета Аркобелло встал перед выбором: продолжать карьеру в АХЛ и верить в НХЛ, или поехать в Европу. Марк выбрал второй вариант и подписал контракт со швейцарским «Берном». Юркий крайний форвард лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата. Он может сыграть, как в центре, так и с краю, отлично дирижируют в большинстве, а минус только один — его рост составляет всего 175 сантиметров, и он будет избегать любой игры в тело.

Дрю Шор, 26 лет, «Клотен» (Швейцария)

Сезон-2016/17: 43 матча, 41 (22+19) очко.



У Шора летом был такой же выбор, как и у Аркобелло, и он тоже выбрал тихую Швейцарию. Но его выступление тяжело назвать тихим, он в хорошем смысле слова шумит, играя за свой клуб. Шор молод, чтобы осесть надолго в альпийской стране, играет на позиции центра, обладает отличными габаритами. Следующим шагом в его карьере должно стать возвращение в лучшую лигу мира или переезд в сильнейшую европейскую лигу — КХЛ.