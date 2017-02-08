Ли, Войнов, Киселевич и ещё 7 лучших защитников «регулярки» КХЛ
Ли набирает очки на уровне нападающих, Ержабек стал открытием сезона, а Даллмэн продолжает ловить на себя броски.
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Юусо Хиетанен («Динамо» М)
На пару с Мэтом Робинсоном Хиетанен стал одной из главных причин надёжной игры «Динамо» в обороне в этом сезоне. Клуб пропустил всего 107 шайб в 57 встречах — лучше только у «армейцев» двух столиц. Хиетанен почти не уходит со льда при игре в меньшинстве, отсюда и 59 блокированных бросков. А если прибавить к этому ещё и жёсткую игру у бортов, умение начать атаку первым пасом, безукоризненную игру на синей линии в большинстве и как следствие уже 7 заброшенных шайб в неравных составах и потрясающую работоспособность, то получим одного из лучших защитников Лиги.
Крис Ли («Металлург» Мг)
Крис с самого начала своего пребывания в КХЛ зарекомендовал себя «железным» и результативным защитником, однако в этом сезоне Ли поднял планку ещё выше. Он наверняка вновь отыграет во всех матчах сезона, что делает уже третий год подряд — этим не удивить, однако место канадца в пятёрке лучших бомбардиров «регулярки» сродни сенсации. 64 очка на данный момент позволяют говорить о том, что звание лучшего
Вячеслав Войнов (СКА)
На данный момент Вячеслав Войнов является лучшим российским защитников в КХЛ, и спорить с этим трудно. Годы пребывания в НХЛ для Вячеслава не прошли даром, и даже на большой площадке у него до сих пор можно заметить следы типичной североамериканской игры. Войнов в среднем наносит по 3,1 броска за матч, для сравнения у Ли этот показатель на отметке всего в 2,5; Вячеслав незаменим в большинстве для СКА, является лидером клуба по игровому времени и безоговорочным игроком сборной. Что немаловажно, Войнов стал играть куда более дисциплинированно: за 47 игр у него всего 18 минут штрафа, что для защитника с таким большим игровым временем и жёсткой манерой игры — достойный показатель.
Богдан Киселевич (ЦСКА)
ЦСКА на данный момент самая мало пропускающая команда лиги: 104 пропущенные шайбы в 57 матчах говорят не только о безукоризненной игре Сорокина, но и в первую очередь о надёжной обороне. Выделить
Кевин Даллмэн («Барыс»)
В отличие от Криса Ли, другой канадец из нашего списка не обладает такой фантастической статистикой. Впрочем, Даллмэн надёжен непосредственно при выполнение своих прямых оборонительных обязанностей: на счету канадца уже 61 блокированный бросок — он лучший в клубе по этому показателю. Даллмэн всегда был на виду с самого первого сезона КХЛ, когда он набирал за «регулярку» рекордные на тот момент 58 очков, и каждый сезон стабильно был в числе лучших защитников лиги, за исключением, пожалуй, своего второго сезона в СКА. Кевин стабилен, надёжен и результативен — на его счету уже 30 очков в этой «регулярке», что соответствует пятому месту в списке
Якуб Ержабек («Витязь»)
Чешский защитник «Витязя» стал настоящим открытием не только команды, но и всего сезона КХЛ. Клуб из Подольска почти гарантировал себе место в
Безуспешные попытки Гряньяни закрепиться в «Баффало» привели его в КХЛ, где транзитом через «Лев» он оказался на годовом контракте в минском «Динамо». И блеснул в полной мере! Сейчас Граньяни лучший по игровому времени в клубе, четвёртый бомбардир «Динамо», а также четвёртый
Кирилл Кольцов («Трактор»)
Богатая карьера Кольцова занесла его в «Трактор», где Кирилл, играющий, скорее, полузащитника, неплохо прижился. 28 очков, 12 из которых заброшенные шайбы, позволяют Кольцову быть третьим бомбардиром клуба, однако и о своих прямых обязанностях Кирилл не забывает. Кольцов далеко не массивный защитник, поэтому большое количество силовых приёмов и блокированных бросков — это не про него. Кирилл хорош непосредственно при отборе шайбы, вязких дуэлях у бортов и любой борьбе один на один с нападающим. Обыграть Кольцова неимоверно сложно, причём ему достаточно лишь грамотного положения клюшки и коньков, хорошего катания и эталонного выбора позиции — и почти никакой игры в корпус. Во многом благодаря отличной игре Кольцова меньше челябинцев на Востоке пропустил только «Ак Барс».
Джонатон Блум («Адмирал»)
Блум стал настоящим спасением для «моряков» в этой «регулярке». Американский защитник зарекомендовал себя ещё в прошлом сезоне, набрав неплохие для защитника 30 очков, и продолжил показывать уверенную игру в этом. Да, Джонатон провёл пока всего 33 матча в сезоне
Антон Белов (СКА)
Белов наравне с Войновым и Киселевичем рассматривается как неоспоримый кандидат в сборную из защитников, выступающих в КХЛ. Игра Белова в этом сезоне не позволяет в этом усомниться: 25 очков, предельно аккуратная игра и всего 12 минут штрафа, незаменимость в большинстве, где он забросил пять из своих восьми шайб в сезоне, и умение выстрелить в нужный момент, что принесло Белову уже четыре победные шайбы. Более того, несмотря на меньшее игровое время, чем у того же Войнова, Антон является лидером лиги по показателю полезности — «+34». Конечно, не удивительно, что вся пятёрка лучших по этому показателю представляет СКА, однако нахождение Белова на первой строчке говорит о многом.
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