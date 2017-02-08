Ли, Войнов, Киселевич и ещё 7 лучших защитников «регулярки» КХЛ

Юусо Хиетанен («Динамо» М)

На пару с Мэтом Робинсоном Хиетанен стал одной из главных причин надёжной игры «Динамо» в обороне в этом сезоне. Клуб пропустил всего 107 шайб в 57 встречах — лучше только у «армейцев» двух столиц. Хиетанен почти не уходит со льда при игре в меньшинстве, отсюда и 59 блокированных бросков. А если прибавить к этому ещё и жёсткую игру у бортов, умение начать атаку первым пасом, безукоризненную игру на синей линии в большинстве и как следствие уже 7 заброшенных шайб в неравных составах и потрясающую работоспособность, то получим одного из лучших защитников Лиги.

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Крис Ли («Металлург» Мг)

Крис с самого начала своего пребывания в КХЛ зарекомендовал себя «железным» и результативным защитником, однако в этом сезоне Ли поднял планку ещё выше. Он наверняка вновь отыграет во всех матчах сезона, что делает уже третий год подряд — этим не удивить, однако место канадца в пятёрке лучших бомбардиров «регулярки» сродни сенсации. 64 очка на данный момент позволяют говорить о том, что звание лучшего бомбардира-защитника, снайпера-защитника и ассистента лиги Крис никому не отдаст. Сложно представить, на какие высоты сможет замахнуться Ли в плей-офф, но для Магнитогорска он уж точно является одним из тех, на кого клуб и город будут молиться во время кубковой весны.

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Вячеслав Войнов (СКА)

На данный момент Вячеслав Войнов является лучшим российским защитников в КХЛ, и спорить с этим трудно. Годы пребывания в НХЛ для Вячеслава не прошли даром, и даже на большой площадке у него до сих пор можно заметить следы типичной североамериканской игры. Войнов в среднем наносит по 3,1 броска за матч, для сравнения у Ли этот показатель на отметке всего в 2,5; Вячеслав незаменим в большинстве для СКА, является лидером клуба по игровому времени и безоговорочным игроком сборной. Что немаловажно, Войнов стал играть куда более дисциплинированно: за 47 игр у него всего 18 минут штрафа, что для защитника с таким большим игровым временем и жёсткой манерой игры — достойный показатель.



Богдан Киселевич (ЦСКА)

ЦСКА на данный момент самая мало пропускающая команда лиги: 104 пропущенные шайбы в 57 матчах говорят не только о безукоризненной игре Сорокина, но и в первую очередь о надёжной обороне. Выделить кого-то из защитников «армейцев» среди тройки Денисов — Киселевич — Ожиганов сложно, но, пожалуй, именно Богдан показывает самую стабильную и надёжную игру. Являясь лидером по игровому времени в клубе и количеству заблокированных бросков (49), Киселевич стал почти незаменимым игроком большинства для красно-синих за счёт грамотной игры на синей линии и частых бросков. В среднем Богдан наносит по 2,1 броска за игру, что является лучшим показателем среди защитников клуба и уже успел набрать за «регулярку» 21 очко. Кроме того, Киселевич почти не знает усталости, проводя почти по 30 смен за игру, а если к этой работоспособности прибавить ещё и его возможность прогрессировать, то ЦСКА и сборная получают отменного защитника на пару ближайших сезонов.

Кевин Даллмэн («Барыс»)

В отличие от Криса Ли, другой канадец из нашего списка не обладает такой фантастической статистикой. Впрочем, Даллмэн надёжен непосредственно при выполнение своих прямых оборонительных обязанностей: на счету канадца уже 61 блокированный бросок — он лучший в клубе по этому показателю. Даллмэн всегда был на виду с самого первого сезона КХЛ, когда он набирал за «регулярку» рекордные на тот момент 58 очков, и каждый сезон стабильно был в числе лучших защитников лиги, за исключением, пожалуй, своего второго сезона в СКА. Кевин стабилен, надёжен и результативен — на его счету уже 30 очков в этой «регулярке», что соответствует пятому месту в списке бомбардиров-защитников. Даллмэну уже 36, и вполне возможно, что радовать своей надёжной игрой болельщиков «Барыса» он будет до конца своей карьеры.

Якуб Ержабек («Витязь»)

Чешский защитник «Витязя» стал настоящим открытием не только команды, но и всего сезона КХЛ. Клуб из Подольска почти гарантировал себе место в плей-офф, и во многом это заслуга именно Ержабека. На данный момент на счету чеха уже 30 очков, и он пятый в списке ассистентов-защитников лиги. Ержабек играет в любых ситуациях, будь то большинство, где он забросил 4 из 5 своих шайб в нынешнем сезоне, или меньшинство, где Якуб регулярно ловит на себя броски соперников. Конечно, рука «Витязя» в игре Ержабека чувствуется, ибо 56 минут штрафа — всё же многовато, однако чех покрывает свою грубость выдающейся игрой. Отсюда и приглашение в сборную Чехии, участие в Матче звёзд КХЛ, и наверняка в офисе «Витязя» для Ержабека уже лежит новый контракт.

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Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн)

Безуспешные попытки Гряньяни закрепиться в «Баффало» привели его в КХЛ, где транзитом через «Лев» он оказался на годовом контракте в минском «Динамо». И блеснул в полной мере! Сейчас Граньяни лучший по игровому времени в клубе, четвёртый бомбардир «Динамо», а также четвёртый бомбардир-защитник и третий ассистент-защитник лиги. Граньяни и правда играет вдохновенно, и во многом благодаря его впечатляющей игре Минск имеет хорошие шансы преодолеть первый раунд плей-офф, где его, скорее всего, будут поджидать либо коллеги из Москвы, либо «Локомотив». Да и сам Граньяни наверняка останется в Минске на сезон-другой, ведь упустить такой ценный актив менеджеры клуба вряд ли захотят.

Кирилл Кольцов («Трактор»)

Богатая карьера Кольцова занесла его в «Трактор», где Кирилл, играющий, скорее, полузащитника, неплохо прижился. 28 очков, 12 из которых заброшенные шайбы, позволяют Кольцову быть третьим бомбардиром клуба, однако и о своих прямых обязанностях Кирилл не забывает. Кольцов далеко не массивный защитник, поэтому большое количество силовых приёмов и блокированных бросков — это не про него. Кирилл хорош непосредственно при отборе шайбы, вязких дуэлях у бортов и любой борьбе один на один с нападающим. Обыграть Кольцова неимоверно сложно, причём ему достаточно лишь грамотного положения клюшки и коньков, хорошего катания и эталонного выбора позиции — и почти никакой игры в корпус. Во многом благодаря отличной игре Кольцова меньше челябинцев на Востоке пропустил только «Ак Барс».

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Джонатон Блум («Адмирал»)

Блум стал настоящим спасением для «моряков» в этой «регулярке». Американский защитник зарекомендовал себя ещё в прошлом сезоне, набрав неплохие для защитника 30 очков, и продолжил показывать уверенную игру в этом. Да, Джонатон провёл пока всего 33 матча в сезоне из-за осенней травмы, но, несмотря на это, сумел стать самым результативным защитником команды с 20 набранными очками, а также абсолютным лидером лиги по количеству игрового времени — в среднем Блум проводит на площадке 25.36 за матч. Американец в этом сезоне стал реже удаляться, имеет куда больший кредит тренерского доверия, выходя на площадку в самые ответственные моменты, и вполне может стать камнем преткновения для нападающих соперников в плей-офф. А для попадания в него у «Адмирала» все карты на руках.

Антон Белов (СКА)

Белов наравне с Войновым и Киселевичем рассматривается как неоспоримый кандидат в сборную из защитников, выступающих в КХЛ. Игра Белова в этом сезоне не позволяет в этом усомниться: 25 очков, предельно аккуратная игра и всего 12 минут штрафа, незаменимость в большинстве, где он забросил пять из своих восьми шайб в сезоне, и умение выстрелить в нужный момент, что принесло Белову уже четыре победные шайбы. Более того, несмотря на меньшее игровое время, чем у того же Войнова, Антон является лидером лиги по показателю полезности — «+34». Конечно, не удивительно, что вся пятёрка лучших по этому показателю представляет СКА, однако нахождение Белова на первой строчке говорит о многом.