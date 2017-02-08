Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28700743/
8 февраля 2017, 11:44 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Даллмэн вошел в Топ-10 лучших защитников «регулярки» КХЛ

Российский сайт Championat.com выбрал десятку лучших защитников регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.

Российский сайт Championat.com выбрал десятку лучших защитников регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В их числе оказался и хоккеист сборной Казахстана Кевин Даллмэн.

«В отличие от Криса Ли, другой канадец из нашего списка не обладает такой фантастической статистикой. Впрочем, Даллмэн надёжен непосредственно при выполнение своих прямых оборонительных обязанностей: на счету канадца уже 61 блокированный бросок — он лучший в клубе по этому показателю. Даллмэн всегда был на виду с самого первого сезона КХЛ, когда он набирал за “регулярку” рекордные на тот момент 58 очков, и каждый сезон стабильно был в числе лучших защитников лиги, за исключением, пожалуй, своего второго сезона в СКА. Кевин стабилен, надёжен и результативен — на его счету уже 30 очков в этой “регулярке”, что соответствует пятому месту в списке бомбардиров-защитников. Даллмэну уже 36, и вполне возможно, что радовать своей надёжной игрой болельщиков “Барыса” он будет до конца своей карьеры», — пишет СМИ.

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
07 февраля

Казахстанские хоккеисты победили Чехию и вышли в финал Универсиады-2017

Казахстан занял второе место в медальном зачете Универсиады-2017

Джейкобсу подсказали, как побить Головкина