Даллмэн вошел в Топ-10 лучших защитников «регулярки» КХЛ

В их числе оказался и хоккеист сборной Казахстана Кевин Даллмэн.



«В отличие от Криса Ли, другой канадец из нашего списка не обладает такой фантастической статистикой. Впрочем, Даллмэн надёжен непосредственно при выполнение своих прямых оборонительных обязанностей: на счету канадца уже 61 блокированный бросок — он лучший в клубе по этому показателю. Даллмэн всегда был на виду с самого первого сезона КХЛ, когда он набирал за “регулярку” рекордные на тот момент 58 очков, и каждый сезон стабильно был в числе лучших защитников лиги, за исключением, пожалуй, своего второго сезона в СКА. Кевин стабилен, надёжен и результативен — на его счету уже 30 очков в этой “регулярке”, что соответствует пятому месту в списке бомбардиров-защитников. Даллмэну уже 36, и вполне возможно, что радовать своей надёжной игрой болельщиков “Барыса” он будет до конца своей карьеры», — пишет СМИ.