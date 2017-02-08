Пашков: Надо принудить Кемеровскую область к более серьёзной поддержке «Кузни»

«Нужно начать с новокузнецкого “Металлурга”, который уже в середине сезона гарантировал себе звание абсолютного аутсайдера. Но призвал бы и КХЛ, и ФХР обратить особое внимание на Новокузнецк. Обязаны сохранить и клуб, и школу, которые воспитали едва ли не треть состава нынешней сборной России — от Бобровского до Орлова, от Сорокина до Телегина. За счёт абсолютного аутсайдера сокращать КХЛ нельзя. Но надо как-то мобилизовать или принудить Кемеровскую область к более серьёзной поддержке главного клуба. “Югра”? Три тренера в сезоне — это приговор. Езовских, Соколов, Разин — результаты оказались слабыми. Но не стал бы сильно ругать Разина — команда ему досталась малоуправляемая, предшественник ситуацию запустил. В этого специалиста можно поверить.



“Лада”? Весь сезон Тольятти лихорадило, в клубе не угадали с легионерами, зато постепенно возрождается снайпер Филатов. “Лада” всегда славилась обороной и вдруг в этом сезоне становится самой “дырявой” командой — после Новокузнецка и паранормального “Салавата”. Это тот момент, который связан с тренерской работой. Год назад “Лада” уволила Сергея Светлова. Аболс ситуацию никак не переломил — но получил неограниченный кредит доверия. В него один-два руководителя сильно верят. Почему — надо разбираться.



“Амур”? После Нового года удивляет. Обычно в это время года команда начинала доигрывать сезоны. А тут — семь побед в девяти матчах… Андрей Мартемьянов нашёл какие-то хитрые ключи и мобилизовал команду. Плюс она хорошо функционально готова. “Автомобилист” и “Нефтехимик” многое потеряли на старте. Плюс “Нефтехимик” пошёл по пути “Югры” и преодолел сезон с тремя главными тренерами. В принципе Нижнекамск ещё борется за плей-офф, но, считаю, его главный шанс — два поражения Уфы кряду. В этом сезоне в “Салавате” возможно всё! Только Новокузнецк пропустил больше шайб, чем Уфа. Думаю, Уфа на матчи с Казанью и Тольятти всё же соберется», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.