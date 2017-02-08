Пашков: Надо принудить Кемеровскую область к более серьёзной поддержке «Кузни»
Олимпийский чемпион Александ Пашков порассуждал на тему аутсайдеров Восточной конференции КХЛ.
«Нужно начать с новокузнецкого “Металлурга”, который уже в середине сезона гарантировал себе звание абсолютного аутсайдера. Но призвал бы и КХЛ, и ФХР обратить особое внимание на Новокузнецк. Обязаны сохранить и клуб, и школу, которые воспитали едва ли не треть состава нынешней сборной России — от Бобровского до Орлова, от Сорокина до Телегина. За счёт абсолютного аутсайдера сокращать КХЛ нельзя. Но надо
“Лада”? Весь сезон Тольятти лихорадило, в клубе не угадали с легионерами, зато постепенно возрождается снайпер Филатов. “Лада” всегда славилась обороной и вдруг в этом сезоне становится самой “дырявой” командой — после Новокузнецка и паранормального “Салавата”. Это тот момент, который связан с тренерской работой. Год назад “Лада” уволила Сергея Светлова. Аболс ситуацию никак не переломил — но получил неограниченный кредит доверия. В него
“Амур”? После Нового года удивляет. Обычно в это время года команда начинала доигрывать сезоны. А тут — семь побед в девяти матчах… Андрей Мартемьянов нашёл
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